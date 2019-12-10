Парижский саммит возобновляет диалог по войне на Украине, не обеспечивая политического прогресса

"Эммануэль Макрон принял в понедельник в Елисейском дворце Владимира Путина, Владимира Зеленского и Ангелу Меркель. Москва и Киев договорились об обмене удерживаемыми лицами и разведении сил на трех новых точках фронта", - пишет Le Monde.

"(...) Встретиться и все обсудить: это уже достижение, сошлись во мнении все делегации. "Мы смогли перешагнуть через эту инерцию, через отсутствие движения и собраться все вместе", - сказала Ангела Меркель. Конкретные результаты, однако, по-прежнему ограничивались гуманитарными и военными вопросами, в то время как основное расхождение во взглядах - контроль над восточной границей Украиной и разоружение сепаратистов - было перенесено на другой саммит в "нормандском формате", который состоится через четыре месяца. Следовательно, речь шла об "ощутимом прогрессе", но не о "чудесном решении", как признал президент Франции, который предпочел настаивать на последовательной динамике", - передает издание.

"Тем не менее, общая картина раскрывает замораживание соответствующих позиций, как украинской, так и российской. Все говорят о своей доброй воле и готовности продолжать переговоры, и никто не хочет смириться с провалом", - комментируют авторы публикации.

"(...) Участники вновь заявили о своей приверженности выполнению Минских соглашений, подписанных в 2015 году, но до сих пор остававшихся лишь клочком бумаги. Стороны снова выразили общее желание организовать перемирие. Но Зеленский признался, что украинцы могут сомневаться на сей счет. "Что касается прекращения огня, я сегодня уже говорил о том, что я пока не знаю, как мы сможем контролировать эту ситуацию. Мы уже не раз заявляли об этом, и в течение пяти-шести последних лет десятки раз эти заявления нарушались впоследствии", - напомнил он.

"Обмен всеми удерживаемыми лицами должен состояться до 31 декабря. Еще одна конкретная мера: разведение сил на трех новых пунктах линии фронта к концу марта 2020 года. (...) Что касается миссии наблюдателей под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), то она должна иметь возможность выполнять свою работу не только днем, но и ночью, когда совершается большинство нарушений прекращения огня,", - говорится в статье.

"В отношении политической составляющей украинская и российская позиции остаются непримиримыми. Так, Зеленскому не удалось добиться изменения последовательности, предусмотренной в Минских соглашениях. Он потребовал, чтобы перед проведением местных выборов была восстановлена восточная граница Украины, через которую незаконно перевозятся люди и оружие. Такая опция была исключена другими участниками. Эти выборы остаются весьма гипотетическими. Неясно, смогут ли украинские партии и СМИ развернуться на Востоке, и будет ли разрешено голосовать двум миллионам перемещенных лиц", - отмечают журналисты.

"В ходе пресс-конференции Макрон высоко оценил "политическую отвагу и решимость" своего украинского коллеги с момента его избрания в апреле. Это был бальзам утешения. Когда Зеленский выступал с речью, Меркель и французский президент смотрели на него доброжелательно, как старшие товарищи, ничуть не одураченные только что разыгранной пьесой, в которой Владимир Путин не уступил ничего существенного", - отмечают авторы.

"Новичок этого саммита Зеленский подробно и откровенно изложил перед журналистами некоторые замечания, которые он произнес на встрече. Ему не хотелось выглядеть в ситуации капитуляции, - говорится в статье. - Украинскому общественному мнению он напомнил о своих трех торжественных обещаниях. Зеленский исключает федерализацию Украины; он не допустит какое бы то ни было влияние на политическое направление, выбранное его страной, которая является "независимой"; наконец, он отказывается от любого территориального компромисса. "Донбасс, как и Крым, являются украинскими территориями", - сказал он.

"Владимир Путин, со своей стороны, вежливо поблагодарил Эммануэля Макрона за организацию саммита. Однако российский президент остался твердым. "Зачем вскрывать Минские соглашения и их заново переписывать?" - подчеркнул он. Он призвал к строгому выполнению Минских соглашений. Особому статусу Донбасса необходимо "придать постоянную основу", добавил он, призывая к прямым переговорам между украинским государством и сепаратистскими образованиями, а также к закону об амнистии", - передает Le Monde.

"Владимир Зеленский, свидетельствуя перед прессой о своих разногласиях с Владимиром Путиным и сосредоточившись на вопросах безопасности, хотел показать Москве, что его стремление к компромиссу имеет свои пределы. (...) Однако украинский президент является жертвой геополитических ставок, куда более обширных, чем его личность или судьба населения востока его страны", - рассуждают авторы публикации.

"(...) У Москвы была возможность проявить свою добрую волю. Владимир Путин довольствовался сохранением существующего положения вещей, соглашаясь лишь на символические шаги", - указывает Le Monde.

"(...) На крыльце Елисейского дворца Зеленский сказал об итогах своей встречи с Путиным: "Сегодня были какие-то уступки, я это почувствовал... Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем - ничья". Это было больше похоже на очередную отсрочку для жителей Донбасса", - резюмирует газета.