Как российские агенты выслеживают оппонентов Кремля

"Летом 2013 года в Москве убийца подъехал на велосипеде к своей жертве. Российский бизнесмен Альберт Назранов увидел его, и завязалась небольшая драка. Убийца выстрелил мужчине в голову и верхнюю часть тела с близкого расстояния. Затем он уехал. Все это можно видеть на записях камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей преступление, - пишет Der Spiegel в своей англоязычной версии. - Летом 2019 года убийца также подъехал на велосипеде к своей жертве, только на этот раз в Берлине. Он выстрелил Зелимхану Хангошвили, уроженцу Грузии, в голову и верхнюю часть тела с близкого расстояния, а затем уехал. Так описали происшествие его свидетели".

"Как свидетельствуют данные Der Spiegel, Bellingcat, The Insider и Центра "Досье", оба убийства были не только очень похожими - они также, вероятно, были совершены одним и тем же человеком. Криминалистическое сравнение двух фотографий исполнителей обнаруживает явное сходство. Человеком, который находился в Берлине с паспортом на имя Вадима Соколова, был россиянин Вадим Красиков, убийца, который, как считается, также совершил убийство в Москве", - пишет журнал.

"Теперь ответственность за расследование дела о берлинском убийстве на федеральном уровне взял на себя генеральный федеральный прокурор Германии Питер Франк, потому что, по его словам, оно имеет "особое значение". Он считает, что российские государственные органы сознательно снабдили Красикова новыми документами, исходя из того факта, что в 2015 году Москва предприняла неожиданный шаг: отозвала международный ордер на арест Красикова и вскоре после этого выдала ему новое удостоверение личности на имя "Вадима Соколова". Вряд ли это было совпадением, - подчеркивает Der Spiegel. - Генеральная федеральная прокуратура обвиняет российское правительство или одного из его приспешников в том, что они убили Хангошвили среди бела дня в конце августа (...)".

Издание напоминает, что правительство Германии приняло решение выслать из страны двух сотрудников российского посольства, оба из которых, по мнению немецких органов безопасности, являются сотрудниками разведывательной службы ГРУ.

"(...) Правительство в Берлине хочет дождаться продолжения расследования, прежде чем думать о том, предпринять ли дальнейшие карательные меры против Москвы. Чиновники в ведомстве федерального канцлера по-прежнему настороженно относятся к сопоставлению внешнеполитических последствий убийства Хангошвили с британским делом Скрипаля. Но косвенные доказательства убедительны, и есть много свидетельств того, что гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит по политическим мотивам, хотя Россия, как это часто бывало в прошлом, отвергла все обвинения", - пишет немецкое издание.

"(...) Хотя следователи с самого начала подозревали, что за убийством стоит Россия, у них не было доказательств. Поворотный момент наступил около месяца назад, когда сотрудники Берлинского Государственного управления криминальной полиции обнаружили в документах "красное уведомление" Интерпола пятилетней давности - запрос на поимку из России. (...) Розыскное фото было поразительно похоже на фотографию задержанного подозреваемого в убийстве Соколова. Эксперты, которые видели изображение, утвержда.т, что "весьма вероятно", что это один и тот же человек, - говорится в статье. - Сравнение фотографий, проведенное Der Spiegel и Bellingcat с использованием программного обеспечения для распознавания лиц, трех разных фотографий Красикова и одной фотографии Соколова, показало совпадения от 82 до 90 процентов".

"У немецких следователей возникли подозрения относительно того факта, что Россия отозвала свой запрос на розыск Красикова летом 2015 года без видимой причины и только за два месяца до того, как был выдан документ, удостоверяющий личность, на фамилию "Соколов". Это явный признак того, что могли вмешаться государственные учреждения. Возможно, российская секретная служба хотела спасти убийцу от заключения, чтобы иметь возможность использовать его в своих целях", - предполагает издание.

"В своих совместных материалах и расследованиях убийства Der Spiegel и Bellingcat узнали, что российская прокуратура связывала Красикова в 2008 году с убийством предпринимателя и местного политика в Карелии, совершенным годом ранее. По сообщениям местных СМИ, дело было возобновлено весной 2015 года, по-видимому, потому, что двое мужчин признались, что были причастны к убийству. Но до суда дело не дошло".

"(...) Вопрос, который сейчас изучают следователи, связан с тем, кто помог Красикову (он же - Соколов) совершить убийство в Берлине. Кто шпионил за жертвой, кто снабдил преступника пистолетом, велосипедом и электрическим скутером? Было ли это заказное убийство из Москвы или из чеченской столицы Грозного? Или это было частью масштабной карательной программы, руководимой Кремлем? (...) В любом случае, похоже, карательный отряд, отправленный из Москвы, оставил в последние несколько лет в Европе свой след смерти. "Вы можете видеть, что ведется согласованная программа действий, - заявил Алекс Янгер, глава MI6, британской внешней разведки, на редком брифинге с журналистами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в начале этого года. - И да, в ней зачастую участвуют одни и те же люди". Подозреваемые убийцы обычно стреляют в своих жертв, но они также не гнушаются применять яд".

Издание напоминает историю Емельяна Гебрева, болгарского торговца оружием, который поставлял вооружениие врагам России: "его отравили, но врачи не могли определить, каким веществом. (...) После попытки отравления Сергея Скрипаля и его дочери тремя годами позднее Гебрев увидел очевидные параллели со своим делом: жертвы находились на радаре Кремля, контактировали с загадочным веществом и едва выжили. (...) Британские и болгарские власти начали сотрудничать в рамках этих дел. Расследования далеки от завершения", - отмечается в публикации.

"(...) Но более глубокое исследование показывает связь между двумя попытками убийства. Центральную роль сыграл 45-летний Денис Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России. Начиная с 2012 года агент, действующий под псевдонимом "Сергей Федотов", часто ездил в Европу, и у него не было трудностей с получением виз. Незадолго до покушения на Скрипаля Сергеев отправился в Англию с паспортом, выданным на имя Федотова. Считается, что он действовал в качестве местного координатора атаки с применением яда на Скрипаля из лондонского гостиничного номера - это подозрение основывается на полетной информации и о данных мобильной связи. Вероятно, он сыграл ту же роль в нападении на болгарского производителя оружия. 24 апреля 2015 года Сергеев под псевдонимом Федотов вылетел в Болгарию прямым рейсом из Москвы. Он забронировал обратный рейс через неделю. Но затем, вечером 28 апреля, в тот самый день, когда Емельян Гебрев потерял сознание в ресторане, а затем впал в кому, Федотов в последний момент вылетел через Стамбул обратно в Москву. Просто совпадение? Навряд ли", - замечает Der Spiegel.

"Сергеев был не единственным сотрудником ГРУ, который летал в Болгарию в течение рассматриваемого периода. Конфиденциальные документы из полетных баз данных и списков пассажиров говорят о поездках 8 агентов ГРУ в Болгарию. Предположительно, все они связаны с попыткой убийства. Люди из ГРУ были также в стране во время второго нападения на болгарина", - сообщается в статье.

"Подобные атаки координируются подразделением с пятизначным номером: 29155. Агенты, причастные к делам Скрипаля и Гебрева, являются членами этого секретного подразделения российской военной разведывательной службы ГРУ. (...) Признаки существования этой группы имеются уже давно. Данные Bellingcat, The Insider и Der Spiegel раскрывают детальную картину миссии, структуры и членов подразделения - и то, как они связаны с российским силовым аппаратом", - говорится в статье.

"(....) Эта команда, состоящая примерно из 20 солдат и отмеченного наградами генерал-майора, служит инструментом для широкомасштабной кампании Кремля, направленной на дестабилизацию и ослабление Европы. Агентов ГРУ из подразделения 29155 (...) обучают рискованным операциям за границей, включающим саботаж, подрывную деятельность и убийства. Они словно теневые бойцы, - пишет Der Spiegel. - Группа в составе военной разведки подчиняется министерству обороны. Тем не менее, данные о телефонных звонках, сделанных во время миссий, показывают, что агенты иногда получали инструкции от людей, близких к президенту России. Предполагается, что они - путинские убийцы", - пишет Der Spiegel.

"Исследования многочисленных источников, включая реестры российских гражданских лиц, паспортные базы данных и веб-сайты военных академий, показывают, что члены отряда по большей части имеют аналогичные биографии. Им от 30 до 40 лет, они выпускники уважаемых академий и, как правило, имеют боевой опыт, например, в войнах в Чечне или на Украине. Они часто служили в силах специального назначения. Но, прежде всего, они безжалостны. Команда, вероятно, была создана в 2009 году. (...) Предполагаемый командир подразделения - генерал-майор Андрей Аверьянов, седеющий мужчина возрасте чуть больше 50. Согласно записям в страховых базах данных, он живет в престижном жилом районе под Москвой. На одном из видеороликов запечатлен элегантно одетый Аверьянов на свадьбе своей дочери в 2017 году, сопровождающего ее к алтарю. Один из гостей, которого можно четко увидеть на видео - это Анатолий Чепига, он же Руслан Боширов, один из двух подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании", - говорится в статье.

"(...) С одной стороны, агенты действуют в строжайшем секрете, но, с другой, они допускают дилетантские ошибки, как, например, в случае Скрипаля, когда они попали на многочисленные камеры наблюдения и были быстро идентифицированы. "В этих людей вложено слишком много, чтобы просто использовать их и выбросить, - говорит представитель службы безопасности Германии. - С другой стороны, использование редкого нейротоксина, по сути, является визитной карточкой. Они хотят, чтобы суть была ясна: "Мы можем делать то, что хотим". И до сих пор, надо сказать, последствия были незначительными ". "Это форма передачи информации: "Мы достанем тебя, где бы ты ни был", - говорит второй чиновник".

"Трудно определить, где и как часто члены секретного подразделения наносили удары в Европе, - отмечается в статье. - Агенты ГРУ путешествуют под вымышленными именами по многим странам Европейского Союза. Есть признаки того, что подразделение участвовало в неудачной попытке переворота в Черногории в 2016 году. Тем временем испанская судебная система расследует возможные усилия дестабилизации, предпринятые ГРУ в конфликте вокруг независимости Каталонии. Следователей особенно интересуют две поездки в Барселону, предпринятые агентом Федотовым. В среду французская газета Le Monde сообщила, что члены российского подразделения регулярно встречались во французских Альпах".

"Немецкие следователи теперь задаются вопросом, могли ли люди Аверьянова иметь какое-то отношение к убийству в берлинском парке. И возможно ли, что убийцы из Москвы были причастны к преступлениям, совершенным в Германии ранее? Как германская прокуратура, так и Федеральное управление уголовной полиции проявили интерес ко второму вопросу (...). Согласно информации, полученной Der Spiegel, в ходе недавно начатого расследования под кодовым названием Novi были обнаружены признаки того, что два предполагаемых нападавших на Скрипаля провели три дня под Франкфуртом в 2014 году. Следователи хотели бы выяснить, что они там делали. Согласно последним данным Der Spiegel и Bellingcat, Аверьянов, вероятно, также имел контакты в Германии".

(...) В течение минувшей осени в правительстве Германии нарастало разочарование, пишет издание: "после того, как следователи не смогли добиться чего-то в своей просьбе о помощи, адресованной российским властям, правительство приняло решение привлечь к работе Bundesnachrichtendienst (BND), агентство внешней разведки Германии. Через свои каналы в Москве BND поинтересовалось у русских, могут ли они оказать помощь вне обычных официальных правоохранительных каналов, что не является необычной просьбой между разведывательными агентствами. Ответ был уклончивым. Когда BND спросило напрямую, могут ли они сами провести расследование в России, тон стал более резким. Немецкая операция, было дано понять BND, будет интерпретирована как враждебный акт, и россияне пригрозили даже пойти на то, чтобы арестовать агентов BND. Теперь стало ясно, что сотрудничества с Москвой не будет. В ответ ведомство федерального канцлера решило выслать двух российских агентов из страны, что было сделано сразу после того, как федеральная прокуратура Германии взяла на себя ответственность за расследование убийства", - отмечается в статье.

"Норберт Реттген, председатель Комитета по иностранным делам в парламенте Германии и член консервативной партии Меркель ХДС, считает это "соответствующей мерой". "Мы хотим хороших отношений с Россией, но не тогда, когда подозрения в заказанном государством убийстве в Германии не расследуются в соответствии с буквой закона", - указывает он. (...) По словам Реттгена, в фокусе расследования должно быть изучение вопроса о том, соответствует ли убийство в берлинском парке российской схеме убийства дезертировавших агентов и других врагов государства. "Если это будет доказано, - подчеркивает он, - необходима совместная европейская реакция, как это было в деле Скрипаля". (...)

"Вадим Красиков, он же Вадим Соколов, подозреваемый в убийстве в Берлине, много лет прожил в Иркутске. У него двое взрослых детей, дочь и сын. Когда Der Spiegel позвонил его жене по телефону, она была удивлена. Ее муж бросил ее 16 лет назад, сказала она, и с тех пор она ничего о нем не слышала. "Я думала, он давно умер", - говорит она.

В написании статьи приняли участие Майк Баумгартнер, Йорг Диль, Матиас Гебауэр, Кристо Грозев, Мартин Кноббе, Роман Лебергер, Петер Мюллер, Фиделиус Шмид, Йорг Шмитт, Кристоф Шульт, Татьяна Суткова и Вольф Видманн-Шмидт