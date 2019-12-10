Какую роскошную жизнь ведут российские хакеры на украденные деньги

"Самой вредоносной группой киберпреступников в мире является, согласно новому объявлению о розыске, опубликованному британским Национальным агентством по борьбе с преступностью, хакерская группировка Evil Corp", - сообщает австрийское издание Der Standard.

На протяжении нескольких лет российские хакеры, специализирующиеся на банковских троянах, наносят масштабный ущерб по всему миру. "Сообщается, что с 2009 года только с британских банковских счетов они похитили сотни миллионов фунтов. Какую комфортную жизнь можно вести на эти деньги, наглядно показывают приложенные к объявлению о розыске фотографии", - передает издание.

"Так, на фотографиях можно увидеть несколько чрезвычайно дорогих спортивных автомобилей, в частности Lamborghini в индивидуальной модификации. Его номерной знак также не скрывает того факта, что Evil Corp очень хорошо знают, чем они занимаются, ведь в номере автомобиля закодировано слово "вор". Также и другие российские хакеры владеют похожими дорогими автомобилями класса люкс", - говорится в статье.

"Увидеть можно и фотографии со свадьбы 32-летнего шефа Evil Corp Максима Якубца, которая, по некоторой информации, стоила около 250 тыс. фунтов (без малого 300 тыс. евро). Другие снимки показывают, как другие члены группировки позируют перед камерой с большими пачками денег".

"Однако международный ордер на арест говорит по крайней мере о том, что в будущем членам Evil Corp придется ограничиться отдыхом в России. Ведь только за информацию, которая приведет к поимке Якубца, (...) назначено вознаграждение в размере 5 млн долларов США", - отмечает издание.

"То, что в России хакеры спокойно могут заниматься своей деятельностью, связано с основным правилом российских ведомств, которое часто подвергается критике. Ведомства принимают меры против хакеров, лишь когда они активны в собственной стране. Пока они берут на мушку только иностранные цели и временами, вероятно, помогают выполнять задания государства, им предоставляют свободу действий", - пишет Der Standard.