10 декабря 2019 г. Клаус Ташвер | Der Standard Собаки "понимают" произносимые человеком слова лучше, чем предполагалось "То, что многим владельцам собак, вероятно, покажется обычным, теперь почти официально доказала наука: когда питомец знает команды "Сидеть!" или "Место!", он выполняет их, даже когда слово произносится незнакомцем, с акцентом или другим тоном", - пишет австрийское издание Der Standard. "Доказать особую одаренность собак удалось команде исследователей во главе с биологом Холли Рут-Гаттеридж (Университет Сассекса в Брайтоне), о чем они сообщили в научном журнале Biology Letters. Исследователи записали на видео поведение 42 собак разных пород, в то время как они вместе со своими хозяевами сидели рядом с колонкой, из которой звучали шесть односложных, похожих слов, не означающих команды, например, слова "had", "hid" и "who", - передает издание. "Слова произносились не хозяином собаки, а несколькими мужчинами и женщинами разного возраста и с разными акцентами. Собаки навостряли уши или приближались к колонке (и то, и другое свидетельствует об интересе), особенно, когда слышали новое слово, несколько отличавшееся по звучанию. Это, по мнению исследователей, указывает на то, что собаки распознавали разницу". Так, в одном из видео бордер-колли Макс терял интерес, когда люди с разным акцентом произносили слово "had", показывая, что он понимает, что все они говорят одно и то же слово. "В целом эти реакции указывают, что собаки распознают слова независимо от говорящего и их не требуется обучать этому, резюмирует команда исследователей во главе с Холли Рут-Гаттеридж. Хотя на основе эксперимента исследователи и не смогли показать, что собаки "поняли", что означают слова, тесты, тем не менее, однозначно свидетельствуют о том, что собаки нас слушают - даже если речь идет не о них", - передает Der Standard. Источник: Der Standard