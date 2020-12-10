"Мужчина, предположительно совершивший убийство в Тиргартене, уверен, что ему помогут, - пишет немецкий таблоид Bild. - "Россия же знает, что я здесь, и не откажется от меня", - сказал он берлинским следователям после своего задержания".

55-летний Вадим Красиков подозревает в том, что 23 августа 2019 года он убил жившего в эмиграции чеченца Зелимхана Хангошвили, выстрелив в него три раза.

"После своего задержания в день совершения преступления он сразу же потребовал в качестве защитника назначенного российским посольством адвоката. Но официально он так и не был ему предоставлен", - говорится в статье.

"18 ноября 2019 года следователи посетили его в заключении. Вдруг он сказал: "Россия же знает, что я здесь, и не откажется от меня". Об этом рассказали на судебном процессе частные обвинители (представляющие родственников убитого). Они ходатайствовали о допросе в качестве свидетелей сотрудников полиции, которые тогда это услышали".

"Высокопоставленная сотрудница Федерального управления уголовной полиции (BKA) сообщила, что на мобильном телефоне обвиняемого, который было сложно разблокировать, было обнаружено сообщение "Это ок". Отправитель был записан как "Иван-гид".

"Убитый был в списке из 19 лиц, которых российские ведомства считают террористами", - сказал, выступая в качестве свидетеля, заместитель руководителя 7-го отдела по расследованию убийств. - Другие люди из этого списка также умерли насильственной смертью".

"Представители обвинения сообщили, что параллельно с судебными заседаниями продолжается расследование: "В Германии есть люди, знакомые с бывшей женой Вадима Красикова". 8 и 9 декабря были проведены соответствующие допросы", - передает Bild.