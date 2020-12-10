Вирус уже несколько раз покидал Китай до официального начала эпидемии Covid-19

"(...) Официально все началось в декабре 2019 года. 12-го числа руководители органов здравоохранения провинции Хубэй изучили пациентов с вирусной пневмонией. Они обнаружили, что большинство пациентов поражены новым коронавирусом Sars-CoV-2. Только в марте 2020 года газета South China Morning Post ретроспективно раскрыла дату первого возможного заражения - 17 ноября. Газета опиралась на данные правительства Китая. В мире также есть множество подсказок, которые позволяют предположить, что эпидемия могла начаться намного раньше", - пишет журналист Le Figaro Венсан Борденав.

"Несколько ретроспективных анализов сточных вод действительно показали более раннее присутствие вируса за пределами Китая. Так, он обнаруживался в Италии - в Милане и Турине - уже с 18 декабря 2019 года! Данные результаты представляются надежными, потому что они были получены разными лабораториями с помощью двух разных аналитических методов. Они подтвердили наличие генетического материала вируса в образцах, которые в то время замораживались для использования в других исследованиях", - говорится в статье.

"(...) Трудность с этим заболеванием состоит в том, что его симптомы очень разнообразны, - анализирует Жан-Клод Манугуэрра, руководитель подразделения биологического экстренного реагирования в Институте Пастера. - Помимо потери вкуса и обоняния (что не носит систематического характера), его очень трудно отличить от других респираторных заболеваний. Поэтому вполне возможно, что некоторые случаи остались незамеченными".

"(...) Ретроспективное серологическое исследование, проведенное в Италии, обнаружило специфические антитела к Sars-CoV-2 у 50 человек в период с сентября по октябрь 2019 года. Эти исследования были опубликованы в журнале Tumori Journal в конце октября. Таким же образом антитела были обнаружены ретроспективно в Соединенных Штатах в сотне образцов крови, взятых в декабре 2019 и январе 2020 года, - указывает автор статьи. "Что касается распределения по времени, подобные результаты вполне возможны, - считает Оливье Шварц, руководитель Отделения вирусов и иммунитета в Институте Пастера. - Но эти исследования следовало сравнить с контрольной группой, рассмотренной за год до этого. Мы находимся в пределах погрешности тестов, поэтому не можем полностью исключить ошибочный результат данного научного исследования".

"Во Франции группа профессора Ива Коэна, руководителя службы реанимации в больницах имени Авиценны в Бобиньи, повторно проанализировала с помощью ПЦР все образцы, взятые у пациентов с пневмонией 2 декабря 2019 года. В то время Covid-19 официально не существовал и его никто не искал. Анализ крови от 27 декабря оказался положительным. В Кольмаре больница ретроспективно изучила более 2 тыс. сканирований грудной клетки, выполненных в период с 1 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года. В начале ноября уже нашлись очень конкретные изображения, сопоставимые с теми, которые характеризуют Covid", - утверждает Le Figaro.

"Эти случаи вряд ли знаменуют собой начало эпидемии во Франции или Италии, но они показывают, что вирус, вероятно, уже совершил свои первые вторжения за пределы Китая", - отмечается в публикации.

"Эпидемия очень редко начинается с единичного заражения, - уточняет Жан-Клод Манугуэрра. - В большинстве случаев есть несколько цепочек заражения, которые остаются незамеченными и останавливаются сами по себе, прежде чем ситуация резко ухудшится. Анализ генома штаммов Sars-CoV-2 в Исландии предполагает, что до того, как на острове началась эпидемия, уже произошло 42 различных факта интродукции".

"Возникает другой вопрос: циркулировал ли вирус в Китае во время Всемирных военных игр, прошедших в Ухане в октябре 2019 года? Несколько французских спортсменов вспомнили, что тогда у них развились симптомы, похожие на грипп. Но возможная связь с Covid так и не была установлена. Спустя несколько недель провинция Хубэй зарегистрировала необычно высокое количество случаев гриппа за сезон (+ 2,059% по сравнению с предыдущим годом), по данным китайских документов, опубликованных CNN. Могла ли идти речь о случаях Covid-19, которые еще не идентифицировались как таковые? С учетом того, что ежегодно 24,5 млн пассажиров проходят через аэропорт Уханя и регулярно совершают международные рейсы в такие города, как Нью-Йорк, Лондон, Токио, Рим, Париж или Сидней, легко представить себе, как вирус мог распространиться в мире еще до официального начала эпидемии", - резюмирует Венсан Борденав.