Год спустя расследование происхождения Covid все еще продвигается с трудом

"(...) Потребовался почти год, чтобы в конце октября состоялась первая (виртуальная) встреча между международными экспертами, перед которыми Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила задачу исследовать происхождение Covid, и их китайскими коллегами. Эпидемиологи, вирусологи, эксперты в области общественного здравоохранения прибыли из США, России, Судана и Германии, согласно списку, вероятно, утвержденному Пекином. Их миссия обещает быть долгой и сложной: проследить след коронавируса под названием Sars-CoV-2, определить первоисточник той пандемии, которая ошеломила весь мир, унесла жизни более 1,5 млн человек и привела к остановке многих отраслей мировой экономики", - пишет журналистка Le Figaro Анна-Лора Фремон.

"Пока что ни одному из этих экспертов не удалось ступить на огромный рынок морепродуктов и дикой природы в Ухане (провинция Хубэй), который какое-то время считался местом зарождения эпидемии. (...) В настоящее время китайские эксперты проводят расследования на местах, а иностранные ученые "рассматривают предварительные исследования" и разрабатывают протоколы, сообщает ВОЗ. Первым этапом станет прослеживание пути заражения человека: первым известным случаем, но не признанным официально, по данным газеты South China Morning Post, стал 55-летний мужчина, проходивший лечение в провинции Хубэй с 17 ноября 2019 года. То есть за несколько дней до появления случаев, связанных с рынком в Ухане. Ретроспективный анализ также показал, что вирус уже присутствовал за пределами Китая до осени 2019 года, - указывает автор статьи. - По словам директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Джорджа Гао, "первый подозреваемый случай произошел в начале декабря. По некоторым статьям, это 1, по другим - 8 декабря ", - поясняет он в интервью изданию Science et Avenir. Однако, "учитывая такую хорошую адаптацию вируса к людям (...), я склонен думать, что скачок (от животного к человеку) произошел уже давно".

"Другими словами, рынок в Ухане может стать не отправной точкой для вируса, а простым местом "сверхраспространения". В докладе ВОЗ напоминается, что из примерно 40 случаев, выявленных в начале эпидемии, только 70% были связаны с этим рынком. Из 336 проб, взятых у животных (неизвестно каких) до дезинфекции рынка в начале января, ни одна не дала положительный результат на Sars-CoV-2. Однако следы вируса были обнаружены в канализации, - пишет Le Figaro. "Это означает, что он уже некоторое время циркулировал среди людей", - считает Этьен Декроли, вирусолог из Национального научно-исследовательского центра Франции (CNRS).

"Исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL) реконструировали генеалогическое древо вируса, которое они сумели воссоздать, зарегистрировав мутации в геномах, собранных в течение года, - сообщает журналистка. "Мы получили молекулярные часы, которые позволяют соотносить время с количеством мутаций. Это позволяет нам проследить происхождение этой пандемии, выявив общего предка исследованных вирусов", - объясняет швейцарский филогенетик Франсуа Баллу. Согласно этой работе, вирус впервые был передан человеку в период с 6 октября по 11 декабря 2019 года".

"Что касается происхождения вируса до этого, то на сегодняшний день ученые пришли к единому мнению и выдвинули только одну гипотезу: он пришел к нам от летучей мыши. В своей огромной коллекции образцов исследователи из Уханьского института вирусологии очень рано обнаружили вирус, очень похожий на Sars-CoV-2, под названием RaTG13. Он был взят в 2013 году у насекомоядной летучей мыши в Юньнани, то есть на расстоянии более 1500 км", - говорится в публикации.

"(...) Но хотя RaTG13 - самый близкий к Sars-CoV-2 из известных на сегодняшний день вирусов, он соответствует ему только на 96%. "Но разница в 4% для генома из 30 тыс. нуклеотидов - это очень много", - объясняет Мериадег Ле Гуиль, эколог и вирусолог из Университета Кан-Нормандия.

"(...) По мнению специалистов по вирусам летучих мышей из Ухани, чья работа заключалась в том, чтобы понять механизмы преодоления межвидовых барьеров, прямая передача вполне возможна. Они показали, что некоторые из вирусов способны инфицировать клетки человека, по крайней мере, в пробирке. Но одно дело заразить клетку в культуре, другое - заразить целый вид", - отмечает Этьен Декроли. Джонатан Эпштейн, вице-президент американской неправительственной организации EcoHealth Alliance, специализирующейся на изучении болезней животного происхождения, считает, что такую гипотезу нельзя исключать: "Генетические данные Sars-CoV-2 и его ближайших известных родственников указывают на то, что этот вирус развился у летучих мышей и уже способен был заражать людей и распространяться среди них".

"Скорее всего, промежуточным хозяином послужило животное. Другими словами, некий вид способствовал передаче вируса от летучих мышей к человеку. В течение нескольких месяцев идеальным подозреваемым считался панголин. "Мы думали, что это вопрос решенный, но при детальном анализе геномов эта гипотеза не подтвердилась", - отмечает Этьен Декроли.

(...) По мнению Александра Хассанена, доцента Университета Сорбонна и исследователя Национального музея естественной истории в Париже, если посмотреть на то, что происходит на норковых фермах и на ту легкость, с которой там распространяется вирус, "можно представить, что это животное или ему подобные в начале пандемии могли сыграть такую роль". (...) Мериадег Ле Гуиль отмечает, что "когда коронавирус проникает в однородное пространство, такое как ферма, где животные размещены скученно и имеют аналогичный иммунный ответ, он легко распространяется и тем самым укрепляются возможности для его перехода к человеку".

"Последний сценарий не является наиболее вероятным, но с дипломатической точки зрения он оказывается самым щекотливым: вероятность того, что важную роль в начале пандемии сыграл Уханьский институт вирусологии. Такой тезис выдвинул Дональд Трамп, который заверил, что у него есть доказательства связи вируса с лабораторией P4 (где очень высокий уровень безопасности), размещенной в институте... но не раскрыл подробностей. Однако гипотеза об умышленной манипуляции представляется очень маловероятной. В частности, потому, что вирус не содержит каких-либо ранее использованных генетических элементов и содержит "ряд инноваций, которые невозможно создать намеренно", считает Мериадег Ле Гуиль. Однако многие исследователи полагают, что с чисто научной точки зрения полностью исключить след лабораторной аварии нельзя", - отмечает издание.

"(...) ВОЗ предупредила: "полное расследование может занять месяцы или даже годы". Но чем больше времени проходит, тем больше вероятность исчезновения следов. "Сегодня эпидемия такова, что люди стали заражать животных; вирус уже передается туда-сюда между видами, и станет все сложнее отличить яйцо от курицы", - указывает Этьен Декроли. Все же необходимо проследить происхождение вируса, чтобы предотвратить повторение такой истории, - комментирует журналистка. "Нам нужно все узнать о происхождении вируса, нам нужно понять, откуда он пришел, а также разобраться, где он может появиться снова в будущем", - заявил недавно Майк Райан, директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям. - И я верю в то, что нашим китайским коллегам, как и нам, не терпится найти ответ".