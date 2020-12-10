Демография, инновации: почему европейская экономика 40 лет находится в упадке

"(...) С экономической точки зрения в Европе происходит спад. Это не мнение, а объективно измеримый факт. В 1981 году на Соединенные Штаты и 19 стран, которые сегодня составляют еврозону, приходился 21% мировой экономики; почти 40 лет спустя их доля снизилась до 16% и 12% соответственно. Между тем, вес Китая подскочил с 2% до 18%. То, что Срединная империя с 1,4 млрд жителей всех опередила, в значительной степени является логичным наверстыванием упущенного. С другой стороны, упадок Европы происходил намного быстрее, чем упадок Соединенных Штатов", - пишут журналисты Le Monde Эрик Альбер и Мари Шаррель.

"Экономисты практически единодушны в констатации такого факта. (...) "С 2008 по 2019 год американский рост составлял 1,85% в год, рост еврозоны - 0,82%, что примерно вдвое меньше", - уточняет Эрик Дор, директор по экономическим исследованиям в бизнес-школе IESEG.

"Спад, который снизился в 2000-х годах, ускорился с кризисом в еврозоне с 2010 года. "Последние пятнадцать лет Европа изо всех сил пыталась принести обещанное процветание", - резюмирует Клеменс Фуэст, президент Мюнхенского Института экономических исследований IFO.

"Пандемия рискует обострить это явление, - говорится в статье. - По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2020 году рецессия в США составит 3,7% по сравнению с 7,5% в еврозоне. Американцы вернутся к своему экономическому уровню до пандемии Covid-19 к концу 2021 года С европейской стороны нам придется подождать еще почти год. "Это третий крупный кризис для Европы за десять лет [после финансового кризиса 2008 года и кризиса евро 2010-2015 годов]", - напоминает Клаас Нот, управляющий Центрального банка Нидерландов.

"(...) С самого начала пандемии реакция Евросоюза приятно удивила. В марте Европейский центральный банк (ЕЦБ) отреагировал быстро и массированно, разблокировав крупную программу выкупа долговых обязательств, позволяющего сохранить процентные ставки на низком уровне. Более того, в июле двадцать семь стран ЕС согласовали совместный план восстановления экономики в размере 750 млрд евро", - пишет Le Monde.

"Впервые в истории европейские страны договорились вместе брать займы. Этот лимит включает 390 млрд евро в виде субсидий, которые в первую очередь пойдут в пользу тех, кто больше всего пострадал от пандемии, то есть таких стран, как Испания и Италия (остальные должны быть выданы в качестве кредитов), - указывают авторы статьи. "Европа только что за шесть месяцев сделала больше, чем за последние десять лет, посредством сильного и быстрого совместного ответа, включая социальный компонент", - приветствует Энрико Летта, бывший председатель Совета министров Италии (2013-2014 гг.) и декан Школы международных отношений Института политических исследований в Париже.

"(...) Европейцы совершают те же ошибки, что и десять лет назад, - предупреждает Шахин Валле, член Германского совета по международным делам (DGAP). - Наше восстановление не на высоте. Объявленные суммы кажутся колоссальными, но если мы внимательно посмотрим на них, то увидим, что есть много уловок". По данным швейцарской финансовой компании UBS, различные планы экономической поддержки в ЕС достигают 4,6% ВВП по сравнению с 10,7% в США". - говорится в публикации.

"(...) Я опасаюсь, что начнется яростный спор и драка [между европейцами], когда минует неотложность проблем, связанная с кризисом", - предупреждает Дор. Короче говоря, спад, скорее всего, продолжится...", - полагают авторы статьи.

"Однако не все можно объяснить неудачами европейской экономической политики. "Даже без учета кризиса, связанного с Covid, потенциальный экономический рост составляет около 2% в Соединенных Штатах по сравнению с 1% в среднем в Европе", - поясняет Патрик Артус, главный экономист французского инвестиционного банка Natixis. Проще говоря, это зависит от трех основных факторов: количества работающих людей (чем больше экономически активного населения, тем больше прогрессирует экономический рост), объема инвестиций и производительности. "По этим трем факторам Европа находится не в лучшем положении", - подчеркивает Жиль Моэк, главный экономист французской компании AXA Group.

"Что касается демографии, то цифры ошеломляют: согласно прогнозам ООН, население Германии должно сократиться с 83 млн жителей в 2020 году до 80 млн примерно в 2050 году, а в Италии - с 60 млн до 54 млн, в Испании - с 47 млн до 43 млн, а в Соединенных Штатах - оно вырастет с 330 млн до 379 млн", - указывают журналисты.

"Помимо низкой рождаемости, южная и восточная Европа также страдают от высокой эмиграции. Оллолаи, Боргомеццавалле, Фаббриче ди Вергемоли, Нулви, Регалбуто... В Италии регулярно попадают в заголовки газет истории деревень, продающих дома за 1 евро в надежде вернуть жителей. В 2019 году Португалия запустила программу Regressar, предлагающую до 6530 евро молодым людям, которые уехали во время кризиса и согласились вернуться, и действующую с ограниченным успехом. "Процесс европейского старения также отражается в избыточных сбережениях, более низком потреблении и вялых инвестициях", - отмечает Филипп Мартен, заместитель председателя Совета по экономическому анализу (CAE).

"Что касается инноваций, то американские компании перешли на цифровые технологии намного быстрее, чем их европейские коллеги. Нужна иллюстрация? "В течение карантина многие из нас работали на Zoom, пользуясь американском инструментом удаленной конференцсвязи, потому что не существует европейского аналога", - с сожалением говорит Фуэст из IFO. Не говоря уже о Google, Amazon, Facebook и Apple (GAFA), рожденных за Атлантикой", - указывает издание.

"Отчасти такое отставание связано с деньгами. По данным Евростата, расходы на НИОКР составляют 2,1% ВВП в ЕС, по сравнению с 2,8% в США и более 4% в Южной Корее. У американцев также есть обширные финансовые рынки, благоприятные для финансирования стартапов, не имеющие европейского аналога. И, прежде всего, вопрос в экосистеме, более благоприятной для инноваций: прочная связь между крупными университетами, такими как Массачусетский технологический институт (MIT), и промышленностью, военная поддержка государственных исследований, более смелая культура предпринимательства. Китайское государство массово субсидирует отрасли, которые считает стратегическими", - комментируют журналисты.

"Перед лицом такой активности Европа дорого платит за свою осторожность и разногласия, считает Фуэст. "Китай уже тестирует в своих городах автономные электромобили на низкой скорости, почему мы не делаем то же самое в Мюнхене или где-либо еще?, - сокрушается он. - Мы работаем над защитой личных данных, а тем временем американские компании делают из этого сделку".

"(...) Быстрая реакция европейских институтов во время пандемии вселяет надежду. Однако при мрачном сценарии некоторые страны Юга могут столкнуться с трудностями, рискуя усилить политическую напряженность. "Слишком быстрое возвращение к экономической ортодоксии может, например, привести к победе "Лиги Севера" [крайне правых] в Италии, - предупреждает Дор. - По-прежнему считается, что выход из ЕС или еврозоны невозможен, но "Брекзит" показал, что это возможно". "Брекзит", вступающий в силу 1 января 2021 года, является напоминанием о том, что европейская история полна случайностей", - резюмируют Эрик Альбер и Мари Шаррель.