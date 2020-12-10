Помогает ли полоскание горла защититься от коронавируса?

"Коронавирус Sars-CoV-2 размножается в основном в полости носа и глотки и оттуда при дыхании и говорении попадает через воздух к собеседнику. Почему бы не попытаться обезвредить вирус прямо на месте? Например, уменьшив его концентрацию с помощью полоскания горла так, что сократится риск его передачи?", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Об этом в среду в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung говорил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. "Наукой это пока не доказано. Но идея заключается в том, что полоскание горла ополаскивателями для рта с растворенными в спирте эфирными маслами или даже поваренной солью должно сократить вирусную нагрузку в полости рта и глотки", - сказал Шпан".

"Немецкое общество больничной гигиены действительно рекомендует в своем комментарии от 2 декабря так называемое противовирусное полоскание. (...) Также и эксперт по больничной гигиене Клаус-Дитер Цастров еще в сентябре поддерживал эту идею в интервью телеканалу ZDF: "Регулярное полоскание рта через определенные промежутки времени уничтожает вирусы. В больницах мы делаем это уже с апреля".

Действительно ли ополаскиватели для рта сокращают вирусную нагрузку, изучает среди прочих команда ученых из нескольких немецких университетов. Еще в июле они представили исследование по этой теме. "Для своего исследования ученые под руководством младшего профессора Штефани Пфэндер смешали 8 различных продаваемых в магазинах ополаскивателей для рта с частицами вируса и искусственной слюной и взбалтывали их в течение 30 секунд, чтобы имитировать полоскание. Результат: три ополаскивателя оказались настолько эффективными в отношении Sars-CoV-2, что спустя 30 секунд вирусы не были обнаружены", - передает издание.

"Результаты исследования нельзя напрямую перенести на человека, - сказала в разговоре с Der Spiegel первый автор исследования Тони Майстер из отдела молекулярной и медицинской вирусологии Рурского университета в Бохуме. - Но мы попытались провести эксперименты максимально близко к реальности".

Впрочем, даже если ополаскиватели для рта могут сократить концентрацию Sars-CoV-2, они действуют лишь локально в полости рта и глотки и не могут побороть вирусы в слизистой носа или в бронхах, отмечает Der Spiegel. "К тому же оставшиеся в организме вирусы могут размножаться и распространяться, так что спустя определенное время они, вероятно, могут снова появиться в полости рта и глотки - и оттуда при дыхании, кашле или чихании снова попасть в окружающую среду. "Конечно, полоскание ни в коей мере не является терапией. Предположительно, оно лишь может сократить вирусную нагрузку на некоторое время", -пояснила Майстер".