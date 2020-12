10 декабря 2020 г. Редакция | The Washington Post Редакция WP: Байден должен осудить секретную войну Путина против США "Американские дипломаты и сотрудники разведки подверглись на Кубе и в Китае загадочной атаке, которая начиналась с громкого шума, боли в ушах, головной боли и головокружения. За этим следовали проблемы со зрением, шум в ушах, когнитивные трудности и длительные проблемы со здоровьем. Два сотрудника ЦРУ были сражены той же болезнью, когда путешествовали по Австралии и Тайваню. Подразделение российской военной разведки тайно предлагало награду боевикам, связанным с "Талибаном"*, за уничтожение сил коалиции в Афганистане, включая американских военных. Известная американская компания по кибербезопасности стала жертвой взлома, в результате которого были разграблены ценные хакерские инструменты. Компьютеры Национального комитета Демократической партии США подверглись взлому со стороны российской военной разведки с целью подорвать выборы 2016 года. Что происходит? Все вышеперечисленные инциденты произошли с 2016 по текущий год. Хотя в каждом из них есть неясные аспекты и вопросы, на которые нет ответов, вместе взятые они все больше напоминают согласованные усилия президента России Владимира Путина по проведению асимметричной войны против Соединенных Штатов", - считает редакция The Washington Post . "Это война с использованием необычного оружия, в том числе направленного, импульсного радиочастотного излучения, а также кибератаки, которые в настоящее время более распространены, но, тем не менее, разрушительны, - поясняет газета. - В широком смысле Путин может преследовать политические цели, такие как изгнание американцев из Афганистана, подрыв выборов в США или нарушение процесса сближения США с Кубой. Или его атаки могут служить тактическим целям: ослаблению киберзащиты США; изматыванию американских дипломатов и сотрудников разведчиков, служащих за границей". "Президент Трамп по загадочным причинам никогда не говорил открыто Путину о его грязных трюках. Теперь это должен сделать избранный президент Джо Байден", - уверена газета: "(...) Байден должен в начале своего срока дать ясно понять Путину, что он не будет хранить молчание и не потерпит этих или любых других атак на американцев за границей со стороны спущенных с цепи российских разведывательных агентств", - указывает The Washington Post. (...) Источник: The Washington Post