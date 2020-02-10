Как российское правительство хочет использовать коронавирус в своих интересах

"В России велик страх перед коронавирусом. Российское руководство пытается извлечь из этого выгоду с помощью популистских мер", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Многие люди всерьез обеспокоены тем, что вирус может распространиться в России. Все-таки Россия является не только непосредственным соседом Китая, но и имеет самую протяженную границу с Поднебесной, - отмечает журналист Андре Баллен. - Кремль распознал масштаб проблемы и теперь пытается набрать политические очки, демонстрируя свою заботу".

"При этом он следует двойной стратегии. С одной стороны, государственные телеканалы транслируют тревожные репортажи из Китая, чтобы разъяснить опасность. С другой стороны, одновременно они сообщают, что ситуация в России находится под полным контролем и правительство делает все для защиты россиян. (...) По словам Дмитрия Пескова, российское руководство "днем и ночью" работает над тем, чтобы воспрепятствовать распространению вируса".

"Некоторые меры действительно вполне эффективны и необходимы: так, российское руководство правильно распорядилось о создании резервов лекарств против гриппа (ввиду отсутствия других препаратов для лечения коронавируса) и временно закрыть границу с Китаем".

"Приезжающим измеряют температуру, при подозрении на инфекцию людей помещают под карантин. Как сообщают СМИ, таким образом принимаются меры против занесения вируса в Россию. Однако это соответствует действительности лишь отчасти: в настоящий момент известно, что заразными могут быть и люди, у которых пока не проявляются симптомы", - указывает издание.

"Популистским, в свою очередь, кажется требование правительства о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом. Это, хотя и звучит логично, противоречит международным нормам и, вероятно, скорее усложнит лечение заболевших. Такая акция в любом случае не выгодна для России, так как эвакуация заболевших, согласно плану действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, должна осуществляться на специальном самолете", - говорится в статье.

"Официально в России зафиксировано только два случая заражения коронавирусом, оба были отдельно друг от друга обнаружены в Сибири, речь идет о гражданах Китая. Мужчина и женщина в настоящий момент находятся под карантином. Впрочем, здесь стало ясно, что официально заявленные максимальные меры предосторожности не всегда совпадают с реальностью на местах. Так, мужчина уже за пять дней до помещения под карантин обращался с симптомами гриппа в местную больницу, но его отправили обратно домой, хотя было известно, что ранее он посещал кризисный регион Ухань".

"Также и при эвакуации собственных граждан из Уханя российское руководство отреагировало значительно позднее, чем западные страны. Если немцев эвакуировали из Китая уже в конце января, Кремль отправил два военных самолета в соседнюю страну только в середине недели".

"Жалобы некоторых эвакуированных людей на то, что их перевозили как "мешки с картошкой" без предоставления достаточной информации и обеспечения условий на борту, не находят места в главной новостной программе "Вести". Вместо этого государственное телевидение показывает, как родственники эвакуированных людей хвалят власть".

"Даже если российская экономика, согласно подсчетам "Ситибанка" потеряет почти 0,3% в росте, в первую очередь из-за падающей цены на нефть, Кремль может извлечь выгоду из сообщений об эпидемии. Эта тема давно вытеснила тему поспешной смены правительства и объявленной сомнительной реформы Конституции", - подчеркивает издание.

"В центре внимания теперь стоит не реорганизация власти в России, а забота московского руководства о населении. Согласно последним опросам, больше половины россиян (52%) снова считают, что страна движется в правильном направлении. Это наибольший показатель за два года. Наверняка это стало возможным, в числе прочего, и благодаря сообщениям об активной борьбе с коронавирусом", - заключает Handelsblatt.