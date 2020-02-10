Действительно ли нужно проходить 10 тыс. шагов в день, чтобы привести себя в хорошую физическую форму?

"(...) Рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ходьба на практике является одним из самых простых физических упражнений для того, чтобы быть в форме и оптимизировать свое здоровье. Самые добросовестные из нас измеряют это с помощью приложения или шагомера. Цель: стремиться к 10 тыс. шагов в день любой ценой. Не больше, не меньше. Но откуда именно эта мера? Было ли это одобрено наукой?" - задумывается журналистка Le Figaro Тифен Онне.

"(...) До настоящего времени ни одно научное исследование не подтвердило эти слова, считает доктор Мартина Дюкло, спортивный врач и президент научного комитета Национальной обсерватории физической активности и малоподвижного образа жизни (ONAPS). На самом деле эта цифра родилась во время первых Олимпийских игр в Токио в 1964 году, когда корпорация Yamasa выпустила шагомер под названием "Manpo-kei". Слоган, выбранный компанией? "Давайте измерим наши 10 тыс. шагов", - говорится в статье.

"Данные подтвердились позже в работе исследователя из Университета здоровья и благосостояния Кюсю (Япония) Йоширо Хатано, однако объектом его исследования было японское население, - напоминает журналистка. - Антропометрические данные среднего японца оказываются меньшими, чем у среднестатистического западного человека", - отмечает президент ONAPS. Поэтому невозможно применить их к среднестатистическому французу".

"(...) Хорошей новостью для Франции, по данным ONAPS, является то, что ежедневная квота для приведения себя в хорошую форму снижается до показателей от 5 тыс. до 6 тыс. шагов. При регулярном применении такая физическая активность "снижает риск заболевания раком, диабетом II типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями на 30-40%", - настаивает кардиолог и диетолог Фредерик Сальдманн".

"(...) Как мы можем количественно оценить это движение? Мы знаем, что хорошим индикатором являются шагомеры и специализированные приложения для подсчета шагов, а также часы. ВОЗ рекомендует, чтобы люди в возрасте от 18 до 64 лет в течение недели испытывали физическую нагрузку умеренной интенсивности в течение 150 минут (т.е. около двадцати минут в день) или, по крайней мере, 75 минут непрерывной нагрузки на физическую выносливость, или комбинацию того и другого", - пишет Le Figaro.

"(...) Ходить пешком от автобусной остановки до работы, из офиса в копировальный центр или с кровати на диван... мы могли бы с трудом наскрести шаги то здесь, то там в течение дня. Однако наиболее эффективной будет комбинация интенсивности и непрерывности. "Мы начинаем сжигать сахар только после первых двадцати минут, - предупреждает Фредерик Зальдманн. - По истечении этого времени мы атакуем плохие жиры, а затем выделяем более 1000 защитных молекул". Так чего же мы ждем, чтобы высунуть свой нос на улицу?" - задается вопросом автор статьи.