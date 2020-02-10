Испорченная российская жизнь Йоанна Барберо

"Бывший директор центра французского языка и культуры "Альянс Франсез Иркутск" невероятным образом бежал из Сибири после того, как был арестован ФСБ, бывшим КГБ", - пишет журналистка Виржини Блох-Лене в газете Liberation.

"Когда Йоанн Барберо обрисовывает себя, то в нем смешиваются черты Джеймса Бонда, Эдмона Дантеса и Фабрицио дель Донго. В России с ним произошли невероятные приключения. (...) Несчастья обрушились на его голову в 2015 году, когда он три года возглавлял "Альянс Франсез Иркутск". К нему домой пришли крепкие парни из ФСБ, экс-КГБ, чтобы его арестовать на глазах его русской жены и их 5-летней дочери. Они обвинили его в хранении детских порнографических фотографий в своем телефоне и их размещении в Интернете. Предъявленные ему обвинения были совершенно ложными. Во всяком случае, так говорит Барберо. Причину, по которой ФСБ пыталась скомпрометировать его, Йоанн Барберо может только предположить: он считает, что слишком сильно сблизился с мэром Иркутска, который мешал правящей партии", - говорится в статье.

"Он был помещен под стражу в полиции, а на следующий день заключен в камеру с десятью другими заключенными, - отмечает журналистка. - Барберо: "Фотографирование несовершеннолетнего в обнаженном виде - в России достаточный критерий, чтобы обвинить человека, который сделал фотографию. Есть несколько таких расплывчатых законов, как этот, которые власти время от времени используют".

"Барберо, как большой почитатель русской литературы, приобрел в тюрьме определенные привычки и обычаи, упомянутые в историях задержания советских времен, и, в частности, стал пить очень крепкий черный чай, который сразу же действует на сердце. После тюрьмы он получил право на нахождение в психиатрической больнице, а затем на домашний арест с электронным браслетом на лодыжке. Но это еще не все: Барберо сбежал из этой квартиры, создав себе фальшивую биографию, как в сериале "Бюро легенд", который он пересматривал, чтобы подготовиться к побегу. Он добрался до посольства Франции в Москве, в 5000 км от Иркутска, пользуясь услугами приложения Blablacar, и тайно оставался там в течение года. Оттуда он сбежал без разрешения и репатриировался через Эстонию. В его книге "В тюрьмах Сибири" хорошим слогом рассказывается об этой невероятной истории", - отмечает Libération.

"(...) Удивительно, но автор не жалуется. Он совсем не сожалеет о том, что уехал жить в Россию, хотя там он столкнулся с адом и абсурдом, и продолжает считать эту страну "волшебной", а ее женщин "ведьмами", такое слово в его понимании означает "очень привлекательные", - передает журналистка.

"(...) Его жена, в книге фигурирующая под псевдонимом Марго, в момент ареста своего мужа выступала против него. Она подозревала, что он изменял ей, настолько сильно, что поначалу была союзницей четырнадцати сотрудников ФСБ, которые наблюдали за ним в течение нескольких месяцев. Позднее она оспаривала его арест в российском следственном комитете при содействии адвоката. Сейчас она работает за границей в качестве рекламного агента американской авиационной компании, и Йоанн Барберо видится со своей 10-летней дочерью во время школьных каникул. Бывшие супруги прекрасно ладят", - говорится в публикации.

"После своего возвращения во Францию в 2017 году Барберо свободен, но при условии, что он не пересекает границы: "На мне по-прежнему висит "красное уведомление" Интерпола: меня разыскивают более чем в 200 странах. Франция не выдаёт своих граждан, но я рискую быть арестованным, если выеду. Мой адвокат пытается снять это "красное уведомление".

"(...) Барберо сохраняет свою привязанность к России: "Это не диктатура, а демократура. Учтите: меня выпустили из тюрьмы". И поместили под домашний арест с электронным браслетом в ожидании суда", - пишет газета.