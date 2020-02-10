Загадочное преступление, нарушенное обещание

"Стоит ли Россия за убийством чеченца? Косвенные доказательства имеют большой вес. Москва не содействует расследованию", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Медленно, очень медленно продвигается расследование самого резонансного убийства в стране, - отмечают журналисты Флориан Фаде и Георг Масколо. - Задействованы десятки сотрудников 7-й комиссии по расследованию убийств Управления уголовной полиции Берлина. Подключены также Федеральное ведомство уголовной полиции и генеральный прокурор. Речь идет о том, чтобы выяснить, не было ли убийство 23 августа в Малом Тиргартене в Берлине совершено с ведома и по поручению России".

"Акт государственного терроризма стал бы сильным обременением для германо-российских отношений, это канцлер Ангела Меркель дала ясно понять на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Очень ясно, как говорят в ведомстве канцлера. Однако Кремль всячески опровергает какую-либо связь с убийством", - говорится в статье.

"Впрочем, несмотря на большие усилия, пока в расследовании не намечается прорыв. Убийца, которого на настоящий момент идентифицировали как Вадима Красикова и который въехал в страну по поддельному российскому паспорту, содержится под арестом в условиях строжайших мер безопасности. Согласно информации одной зарубежной спецслужбы, на него может планироваться покушение с целью заставить его молчать. Впрочем, он молчит и без этого", - пишет издание.

"Скоро должны быть приняты решения, так как процесс против Красикова наверняка состоится. Доказательств достаточно, говорят следователи. На орудии убийства обнаружены следы ДНК, к тому же есть показания двух подростков, которые, как они утверждают, видели, как он спешно переодевался в кустах после совершения преступления".

"Но кто, согласно Конституции, должен рассматривать дело в соответствии с законом? Если это убийство и конкретные причины останутся неясными, то дело должен рассматривать земельный суд Берлина. Уполномоченной на предъявление обвинения тогда была бы прокуратура Берлина. Если же это государственный терроризм, дело должно остаться у генерального прокурора и рассматриваться Высшим судом Берлина".

"По информации Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпаний NDR и WDR, генеральный прокурор, вероятно, принял решение: он хочет оставить дело у себя. В том числе и поэтому ведомство уже несколько недель назад запросило у следственного судьи Верховного федерального суда новое постановление об аресте Красикова".

"В сущности это вовсе не было обязательным, постановление об аресте россиянина в связи с убийством уже вынес судья земельного суда. Но для генеральной прокуратуры новое ходатайство было скорее проверкой. Она хотела прояснить, не считают ли и судьи косвенные доказательства наличия государственного мотива в такой же степени убедительными".

"Вопрос о том, как оценивать данное преступление, беспокоит всех вплоть до федерального правительства", - отмечает издание. Несмотря на множество косвенных доказательств причастности Москвы, даже внутри ведомств есть те, кто сомневаются в связи государства с убийством. "В начале расследования иностранная спецслужба заявила, что причастность Москвы практически наверняка доказана, а убийца - ранее судимый бывший офицер полиции из Санкт-Петербурга. Однако эта информация оказалась ложной. И еще кое-что обращает на себя внимание скептиков: номер факса, который использовался при подаче заявления о выдаче визы и ведущий напрямую в российское министерство обороны. Разве не стоило после провалившегося покушения на российского экс-агента Сергея Скрипаля в Великобритании ожидать от российских спецслужб немного больше осторожности?".

"Большие надежды были связаны с обещанием, которое Путин дал канцлеру: Россия теперь будет помогать в расследовании дела. (...) Однако юстиция по сей день ждет, когда Путин сдержит свое слово", - констатирует Süddeutsche Zeitung.