Президент России меняет основные политические правила своей страны - но не потому, что он хочет править вечно. Политолог Татьяна Становая из Московского центра Карнеги считает, что предложенные поправки к Конституции указывают на постепенный и тщательно подготовленный уход Путина из политики. Журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Пауль Катценбергер побеседовал с политологом.

"Путин не сможет удержать в руках власть руководителя государства, после того как он уйдет с поста президента. Ему вовсе и не нужно было бы уходить в отставку. Для него было бы легко поменять статью Конституции, ограничивающую число президентских сроков. Тогда он мог бы оставаться в своей должности столько, сколько он хочет. Но он, очевидно, этого не планирует", - отметила Становая.

"В настоящий момент я считаю наиболее вероятным, что он станет председателем Госсовета (...). Может произойти и иначе, но предположим, что он действительно возглавит Госсовет, тогда он чисто формально не будет находиться у рычагов власти. Но неформальными путями он по-прежнему будет оказывать давление", - считает политолог.

"Для будущего президента будет практически невозможно избраться без открытой поддержки Путина. А Путин, в свою очередь, будет поддерживать только того, на чью безусловную лояльность он сможет положиться. (...) Сегодня он конкретнее знает, кому именно он может доверять, и, кроме того, он будет более прицельно, чем в 2008 году, использовать другие неформальные возможности оказания влияния, используя свой длительный опыт в аппарате власти. Например, я считаю очень вероятным, что после своего ухода с поста президента он снова возьмет на себя руководство крупнейшей российской партией "Единая Россия", как он уже делал в 2008 году - и что так он, возможно, даже больше поможет ей, чем тогда", - отметила Становая.

"Единая Россия" по-прежнему будет решающей российской партией, тем более что Путин абсолютно точно знает, как он целенаправленно может повысить ее популярность, - уверена политолог. - (...) Он анонсировал множество социальных благодеяний, среди прочего введение минимального размера оплаты труда. "Единая Россия" предстанет единственной политической силой, способной сохранить государство благосостояния и объяснить электорату, что у него нет другого выбора, кроме как голосовать за "Единую Россию", чтобы иметь возможность воспользоваться льготами".

"Я предполагаю, что важные позиции вертикали власти на согласованный период времени будут заняты его доверенными лицами. Так уже поступал Борис Ельцин, когда передавал власть Путину. Тогда между ними была договоренность о том, что во время своего первого президентского срока Путин должен назначить премьер-министром Михаила Касьянова. Такие договоренности в будущем будут и между Путиным и его преемником", - считает Становая.

"Формальная должность председателя Госсовета в комбинации с возможностями неформального осуществления власти дает Путину возможность участия в принятии решений. Но он не станет формировать второй центр власти наряду с президентом. Он постоянно подчеркивает, что России нужен сильный президент, и об этом говорят также предложенные поправки к Конституции, которые в будущем должны отчасти дать президенту еще больше власти", - указала собеседница издания.

"Он осознает риск того, что преемник не найдет в себе силы для того, чтобы уйти в отставку, как он делает это сейчас сам. И это ведь весьма реалистичная оценка: в автократических государствах руководители зачастую остаются у власти очень долго, особенно если их, как в России, считают успешными", - прокомментировала Становая ограничение числа президентских сроков.

По мнению политолога, Путин не будет беспокоиться о собственной безопасности благодаря лояльному преемнику и многим доверенным лицам, которых он назначит на решающие должности. "Путин гораздо больше опасается "оранжевой революции", чем беспокоится о личной безопасности", - считает собеседница издания.

"Он хочет уйти в отставку, не потому что, например, он якобы такой образцовый демократ, а потому что ясно осознает опасность закостенения структур власти, если он навечно останется в Кремле, и однажды его, возможно, лишат силы действия. В истории было много случаев бесславного окончания долго сохранявшихся автократий, и Путин был шокирован страшным убийством Муаммара Каддафи. Путин знает, что уход в отставку благоприятен для него самого", - резюмировала Становая.