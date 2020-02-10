"Путин не хочет стать российским Мугабе"

В интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung эксперт по России Александр Дубовый, директор по научной работе Института политики безопасности в Вене, говорит об уходе Владимира Путина в 2024 году с поста президента России и о том, почему новые изменения укрепляют позицию президента, а не парламента.

"В сегодняшних проектах нет инициатив в направлении парламентской республики. Наоборот, масштабно укрепляется позиция президента. (...) Теперь он может, например, не только назначать, но и увольнять руководителей федеральных ведомств, в том числе министров в сфере обороны, безопасности, юстиции, внешней политики, предупреждения чрезвычайных ситуаций и общественной безопасности. Ранее такого не было. (...) До сегодняшнего дня президент должен был подписывать законы, если парламент настаивал на них. Теперь он может в такой ситуации обратиться в Конституционный суд", - пояснил собеседник издания.

"В Конституции теперь также должно быть прописано, что председатель Конституционного суда, его заместитель и судьи в будущем будут назначаться президентом. Ранее такого не было. Мы наблюдаем значительную концентрацию власти в руках президента", - отметил политолог.

"Сегодня даже кандидатам, у которых вообще нет шансов, удается победить на выборах близких к Кремлю кандидатов. А осенью 2021 года в России пройдут парламентские выборы, которые кремлевская партия, судя по сегодняшней ситуации, может во многом проиграть. Так как протесты проходили уже при переизбрании Путина в 2018 году, выборы невозможно будет фальсифицировать слишком очевидно или грубо. То есть в 2021 году Путин может столкнуться с оппозиционным, не пропрезидентским парламентом. В этой связи укрепление власти президента имеет смысл. С помощью поправок к Конституции Путин застраховывается от всех неожиданностей", - указал Дубовый.

"Путин не молодеет, и я сомневаюсь, что он хотел бы войти в историю как своего рода российский Роберт Мугабе. Для этого он также слишком горд", - отметил эксперт.

"Разница между написанной Конституцией и реальной в России очень велика, - подчеркнул он. - Так, например, Администрация президента, упоминаемая в Конституции один-единственный раз, считается самой влиятельной структурой в государстве. Речь идет о своего рода теневом кабинете президента, в котором дублируются полномочия правительства, где де-факто разрабатываются и перенаправляются дальше законы. Формально этот центр власти не имеет значения, но неформально он является центром принятия решений. Также и формально безвластный Госсовет имеет потенциал стать могущественным органом. Правда, в этом случае возникнут и проблемы".

"С одной стороны, Администрация президента будет выступать против того, чтобы отдавать часть своей неформальной власти. Может возникнуть конкурентная борьба за полномочия. И, во-вторых, согласно сегодняшним поправкам, только президент определяет состав Госсовета. Если президент захочет, Госсовет будет могущественной неформальной организацией. Если нет, то нет. (...) То есть если преемник Путина в 2024 году назначит своего предшественника секретарем Госсовета, он в принципе может отстранить его в любое время", - отметил собеседник издания.

"Таким образом, в государстве могут сформироваться два центра власти, Путин и его преемник. Путин, вероятно, больше всего грезит не о единственном преемнике, а о целом преемственном поколении, при этом он определенное время еще будет играть политическую роль. Однако передача должности не будет простой: сегодняшняя политическая система России полностью ориентирована на Путина. Если он уйдет совсем, грозит опасность того, что система потеряет баланс", - считает Дубовый.

"При этом Путин - не диктатор, который во всех сферах принимает решения в одиночку. Он скорее третейский судья между разными группами элиты, которые борются друг с другом за доступ к ресурсам, за власть и деньги. Задача Путина - обеспечивать баланс интересов. Российский политолог Евгений Минченко говорит о так называемом Политбюро 2.0, о людях, который близки к Путину, которые родом из разных регионов, они разного возраста, и их объединяет личность Путина. (...) Руководитель Московского центра Карнеги политолог Дмитрий Тренин придерживается здесь другого мнения. Он говорит, что Путин хочет преобразовывать сегодняшнюю российскую систему в направлении современного государства - чтобы сохранять жизнеспособность и стабильность страны. (...) Возможно, Путин берет пример с китайского реформатора Дэна Сяопина - или, чтобы оставаться в Европе, с испанского диктатора Франсиско Франко, который созданное им авторитарное государство в итоге постепенно вел в направлении парламентской демократии. Впрочем, так это или нет, мы не знаем. Некоторые также считают, что сегодняшние шаги служат только укреплению власти Путина", - резюмировал политолог.