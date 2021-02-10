Неосуществимая европейская дипломатия по отношению к Путину

"(...) Европейский девственник, едва покинувший свою раковину", по словам одного дипломата, против наследника шестидесяти семи лет коммунизма и двадцати лет путинской автократии. Матч между главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в минувшие выходные был несбалансированным. Второй быстро расправился с первым, который необдуманно попал в засаду. Унижение, которому подвергся верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, желавший обсудить возможный прогресс в отношениях с Россией, но вынужденный критиковать эмбарго США в отношении Кубы, в то время как Кремль, не проинформировав его, выслал европейских дипломатов, выявило не только наивность лидеров Брюсселя по отношению к Владимиру Путину. Оно напомнило, до какой степени Кремль не считается с Евросоюзом и представителями его институтов", - пишет журналистка Le Figaro Изабель Лассер.

"Сергей Лавров дал понять парализованному Жозепу Боррелю: Евросоюз является "ненадежным" партнером. Для такой страны, как Россия, которая понимает только баланс сил, ЕС - это просто объединение волеизъявлений без армии и без стратегического направления. "Владимир Путин рассматривает Евросоюз как абстрактное понятие, как совокупность разделенных государств, считая, что в краткосрочной перспективе он взорвется или распадется", - сказал один дипломат, хорошо знающий Россию. Демократические ценности, права человека, мультикультурализм и толерантность к сексуальным меньшинствам в России представляются чем-то пугающим. На стратегическом уровне приоритетами Москвы являются Пекин и Вашингтон, а не Брюссель, Берлин или Париж", - указывает автор статьи.

"(...) Эммануэль Макрон перед лицом немногих результатов, полученных благодаря его протянутой руке, уже осознал, что потепление отношений с Россией является "долгосрочной" целью, на которую уйдут годы или десятилетия, - пишет Le Figaro. - На этот раз потерпел неудачу Жозеп Боррель, который пришел к выводу, что Россия постепенно отсоединяется от Европы.

"(...) Разъяснение кроется также в слабости лидеров Брюсселя, которые недооценивают цинизм режима Владимира Путина и переоценивают свою способность дать на него ответ. Когда Урсула фон дер Ляйен заняла свой пост в Брюсселе, она пообещала, что возглавляемая ею Еврокомиссия будет "геополитической". Очевидно, что этого еще не произошло, - отмечает журналистка. - Как написал в Twitter бывший посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро: "Когда вы встречаетесь с Лавровым, вы либо отказываетесь от совместной пресс-конференции с ним, потому что знаете, что он будет грубым, агрессивным и блистательно язвительным, либо, в свою очередь, готовите ответ, но на свой страх и риск"...

"(...) В вопросе о санкциях ЕС разделился на три лагеря. Приверженцы жесткой линии против Москвы (Польша, Прибалтика). Сторонники комплексного подхода (Италия, Греция, Австрия, Венгрия). А посередине - Франция и Германия. Поездка верховного представителя Европы в Москву является триумфом для Кремля, который все еще пытается вбить клин между европейскими странами. Слабый результат Борреля еще больше усилил разногласия в Европе, поскольку в петиции, инициированной странами Балтии, теперь содержится призыв к его отставке", - говорится в публикации.

"(...) Дипломат Пьер Вимон, которому президент Макрон поручил развитие нового диалога с Россией, во время конференции по основным современным стратегическим вопросам в понедельник сказал: "Должен ли верховный представитель проявлять инициативу или ему следует довольствоваться ролью мелкого телеграфиста? Стратегическая автономия выстраивается не в теплой воде или в простых метеоусловиях. Проявление инициативы приводит к возникновению европейской дипломатии".

"Жозеп Боррель пообещал "извлечь последствия" из своего московского опыта. Он предложит лидерам ЕС санкции против Кремля. На столе имеется единственный реальный экономический рычаг, которым располагает Европа - газопровод "Северный поток - 2". Но Ангела Меркель скорее предпочтет утонуть в Балтийском море, чем отказаться от него...", - резюмирует Изабель Лассер.