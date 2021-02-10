SARS-CoV-2, вероятно, циркулировал во Франции с ноября 2019 года

"(...) Врачи больницы Альберта Швейцера в Кольмаре (департамент Верхнего Рейна) заинтересовались несколькими клиническими случаями, предшествовавшими эпидемии Covid-19, и в мае повторно проанализировали несколько сотен снимков грудной клетки пациентов, поступивших в их учреждение с октября 2019 года с тяжелыми пневмопатиями. У одного из этих пациентов, госпитализированного 16 ноября, были поражения, указывающие на Covid-19. Таким образом, в тот день уже предполагалось присутствие нового коронавируса на территории Франции, однако без анализа биологических образцов гипотеза оставалась уязвимой. Работа французских исследователей, опубликованная в субботу, 6 февраля, в журнале European Journal of Epidemiology, подтверждает эти наблюдения: с высоким уровнем доказательности она указывает на то, что SARS-CoV-2 циркулировал во Франции уже в ноябре 2019 года", - пишет журналист Le Monde Стефан Фукар.

"Исследователи под руководством профессора Фабриса Каррата, директора Института эпидемиологии и общественного здоровья Пьера Луи (Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований, Университет Сорбонна), действовали с особой осторожностью. Они проанализировали 9 144 образца крови, взятые у участников когорты "Констанс" - крупнейшей эпидемиологической когорты, мониторинг которой проводился во Франции, насчитывающей более 200 тыс. человек. Сначала они проверили их с помощью экспресс-теста, выявляющего иммуноглобулины типа G (IgG) против SARS-CoV-2. Поскольку считается, что этот тест генерирует "ложные срабатывания", авторы решили подтвердить или опровергнуть результаты измерения с помощью второго теста, очень специфичного, но более сложного в реализации", - говорится в статье.

"Результаты: из 9144 проанализированных образцов 13, взятых в период с ноября по январь, оказались положительными по обоим тестам, 10 из них были взяты в ноябре или декабре", - пишет Le Monde.

"(...) По мнению Каррата, "эти результаты показывают, что с ноября по декабрь уровень заражения французского населения уже составлял порядка одного случая на тысячу". "Эти результаты не показывают чрезмерной распространенности этого заболевания в определенных регионах, - добавляет Каррат. - Похоже, что отдельные случаи мы находим по всей стране".

"До сих пор первым случаем Covid-19 во Франции, подтвержденным с помощью ПЦР-теста, был пациент, госпитализированный с тяжелой пневмонией в конце декабря 2019 года в Сен-Сен-Дени, и чьи замороженные образцы были повторно проанализированы в апреле 2020 года по инициативе профессоров Ива Коэна и Жана-Ральфа Захара (больница Авиценна в Бобиньи).

"(...) Более чем в половине случаев мы имеем дело с людьми, которые путешествовали или контактировали с теми, кто уже заболел, - говорит Каррат. - Один из заболевших два месяца путешествовал по Азии и вернулся во Францию в начале декабря... другой - врач, что также является фактором риска". Благодаря большому количеству образцов крови, собираемых на регулярной основе с 2018 года на членах когорты "Констанс", исследователи теперь могут попытаться вернуться еще на какое-то время назад, - отмечает журналист. "Вопрос, который мы сейчас задаем себе, заключается в том, был ли вирус во Франции уже в сентябре и почему не в августе", - объясняет эпидемиолог Мари Зинс (Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований, Парижский университет), главный исследователь когорты "Констанс". - Мы ищем финансирование для проведения необходимых анализов".

"Между тем, данные результаты подтверждают другое итальянское исследование, предполагающее, что первые случаи заражения новым коронавирусом в Италии датируются октябрем 2019 года. Это исследование было опубликовано в ноябре 2020 года в журнале Tumori Journal, но несколько специалистов, опрошенных тогда Le Monde, сочли примененную методологию уязвимой", - говорится в статье.

"Подобные показатели устойчивой циркуляции нового коронавируса в Европе с ноября, даже с октября, опровергают гипотезу о начале эпидемии на рынке "Хуанань" в Ухане, в Китае, в начале декабря 2019 года. Однако они не позволяют поставить под сомнение полученные знания о филогенезе вируса - все штаммы SARS-CoV-2, циркулирующие в настоящее время в мире, происходят от вируса, появившегося в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй", - резюмирует Стефан Фукар.