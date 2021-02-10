"У нас есть только Навальный, а этого не хватит": что думают молодые россияне о своем поколении и ситуации в стране при Путине

"Молодое поколение России "кипит" гораздо сильнее, чем поколение старших сограждан, - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. . - (...) Согласно одному из социологических опросов, на первом крупном митинге в Москве в конце января две трети участников были младше 36 лет".

"Это неудивительно - у молодого поколения нет воспоминаний о "лихих" 1990-х и политической нестабильности, которой Владимир Путин положил конец своей твердой рукой, став президентом в 2000 году. К тому же молодые взрослые скорее невосприимчивы к кремлевской пропаганде, так как они получают информацию не от государственного телевидения, а через интернет и социальные сети", - поясняет журналист Андреас Рюш.

"Что происходит в поколении тех, кому меньше 30 лет? "Как в Советском Союзе - все подчинено господствующей идеологии, - говорит 23-летний Миша. - Нужно изменить взгляды людей на режим. Лишь немногие получают информацию из независимых СМИ". (...) Идеи Навального вызвали у него большой отклик. Как и его кумир, он считает, что алчная элита высасывает соки из России. "Вместо того, чтобы деньги инвестировались в нашу страну, они служат лишь кучке богачей - с апартаментами в Европе, роскошными автомобилями, яхтами, заграничной учебой для детей, - говорит молодой москвич. - Это несправедливо".

"21-летняя Маруся Павлова не скрывает своей позиции. "Я ненавижу Путина", - говорит она напрямик. При этом она испытывает два противоречивых чувства - беспомощность с одной стороны, злость с другой. (...) Она причисляет себя к поколению, ориентирующемуся на "европейские" идеалы, такие как свобода выражения мнений. Но является ли это достаточным стимулом для политической активности?", - задается вопросом издание.

"Павлова считает, что на ней и ее сверстниках лежит особая ответственность: "Политические перемены зависят от нашего поколения, от тех, кто не знал Советского Союза. Нас не будет парализовывать страх перед этим прошлым". В то же время Павлова не верит в революционные изменения: "Все мое детство я слышала, как родители говорили, что ситуация изменится. Но ничего не поменялось. Нужно самим делать маленькие шаги, и в совокупности они, возможно, изменят мир".

"В том, что ситуация в России не улучшится в одночасье, убеждена и 20-летняя студентка Мира, изучающая языки. По ее мнению, если хочешь радикальных перемен, нужно действовать. Однако оппозиции в России недостаточно, говорит она: "У нас есть только Навальный, а этого не хватит".

"Ее сверстник Николай, студент, изучающий информатику, подписан, по его собственным словам, на 15 оппозиционных каналов в мессенджере Telegram. (...) Государство создало систему слежки в духе Оруэлла и запугало граждан, критикует Николай. Но и он наблюдает значительные перемены благодаря интернету. "Все меньше людей получают информацию из телевизора - это пропасть между поколениями".

"Это не означает, что все молодые россияне или их большинство с нетерпением ждут свержения Путина. В Москве оппозиционные идеи укоренились значительно сильнее, чем в провинции, а в столице они более распространены среди образованных людей, нежели среди остального населения. К тому же Путина одобряют и некоторые недовольные", - отмечает издание.

"22-летний Мартин, который учится на художника-декоратора, высоко оценивает президента: по его словам, после тяжелых 1990-х Путину удалось спасти страну от разрухи. Впрочем, теперь он "выполнил свою задачу и изжил себя". Для будущего, по словам молодого человека, важно децентрализовать власть и дать регионам страны больше веса".

"27-летняя историк и учительница французского языка Анна еще больше защищает российского президента. "В моем окружении антипатия к Путину - обычное явление. Но я считаю, что он был необходим с учетом состояния страны в конце 1990-х годов". По ее словам, бедности тех лет в Москве больше нет. И хотя Анна некоторое время жила во Франции и там имела возможность познакомиться с демократическим обществом, она скептически относится к свержению кремлевского режима. "Я боюсь того, что произойдет в стране после ухода Путина", - говорит она. Анна одобряет сильное государство - именно в России, где, по ее мнению, из-за огромных масштабов страны имеется меньше условий для функционирующей демократии, чем в маленькой стране".

"Пассивность и страх перед неизвестным будущим - распространенные позиции в России, - указывает издание. - Молодые россияне (...) за всю свою жизнь не видели во главе государства другого лидера кроме Владимира Путина. Находясь у власти 21 год, по большей части в должности президента и два раза в качестве премьер-министра, Путин управляет судьбой страны уже дольше, чем советский лидер Леонид Брежнев (правивший с 1964 по 1982 год). Когда-то для сегодняшних пенсионеров - в их молодости - он тоже был воплощением, казалось бы, незаменимого правителя. Брежнев правил коммунистическим государством 18 лет, в конце будучи уже стариком, абсолютно не справлявшимся со своими задачами. Путину в свою очередь "лишь" 68 лет, и после принятия поправок к Конституции в прошлом году он теоретически может оставаться у власти еще 15 лет".

"Впрочем, уже сейчас Путину, кажется, больше не удается следовать новым идеям и предлагать перспективы молодому поколению. Сегодняшние 20-летние ждут - и одновременно многие из них боятся - того, что будет". "Будущее туманно", "Все это очень непредсказуемо", "У меня нет никакой уверенности" - это лишь немногие из тех высказываний, которые можно услышать от россиян, пишет Neue Zürcher Zeitung.