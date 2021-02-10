Блок ХДС/ХСС и СДПГ препятствуют дебатам о России

"Коалиция воспрепятствовала обсуждению отношений с Россией в Комитете по внешней политике. "Зеленые" и партия СвДП раскритиковали это как "крайне странное" явление и "признак нервозности", - передает немецкий журнал Der Spiegel.

"Обвинительный приговор критику режима Алексею Навальному, спор вокруг "Северного потока-2", высылка высокопоставленного немецкого дипломата - казалось бы, сегодня едва ли есть более важная внешнеполитическая тема, чем отношения с Россией. Однако большинство в Комитете по иностранным делам бундестага посчитало утром в среду иначе. Представители блока ХДС/ХСС и партии СДПГ способствовали своими голосами тому, что было отклонено заявление "зеленых" об изменении повестки дня и обсуждении отношений с Россией. СвДП поддержала заявление "зеленых", АдГ вместе с ХДС/ХСС и СДПГ проголосовала против, "Левая" партия воздержалась", - сообщает издание.

"По словам членов комитета, СДПГ предпочла обсуждать "текущую ситуацию в Центральной Азии после выборов в Казахстане и Киргизии". Блок ХДС/ХСС, как говорят, поставил на повестку дня ситуацию в Мьянме после военного переворота", - говорится в статье.

"Для социал-демократов отношения с Россией - сложная тема, - отмечает Der Spiegel. - Многие члены партии скептически относятся к новым санкциям в отношении режима Путина, они не рассматривают даже возможность временного прекращения строительства газопровода через Балтийское море, осуществляемого российским государственным концерном "Газпром". Экс-канцлер Герхард Шредер возглавляет наблюдательный совет (компании-оператора газопровода Nord Stream AG - Прим.ред.), премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг и вовсе учредила сомнительный экологический фонд для того, чтобы ускорить строительство. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер вообще видит в газопроводе один из последних мостов для диалога".

"То, что СДПГ хочет защитить Шредера, Шольца и Швезиг, прискорбно, но не удивительно", - заявил в разговоре с Der Spiegel спикер фракции "зеленых" по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур. (...)Несогласие ХДС Нурипур считает результатом избрания Армина Лашета новым главой партии".

"Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия уже несколько лет назад критиковал "пользующийся спросом антипутинский популизм" и выступал во внутрипартийной предвыборной борьбе против прекращения строительства "Северного потока-2" - в отличие от своего соперника Норберта Реттгена. Реттген является председателем Комитета по внешней политике, однако после победы Лашета на выборах он стал заметно более сдержанным в критике внешнеполитического курса нового председателя партии", - говорится в статье.

При этом еще после отравления Навального Реттген требовал прекращения строительства трубопровода. "Если мы сейчас все же доведем этот российский проект до конца, это станет для Владимира Путина подтверждением того, что он может позволить себе всё и через пару дней возмущения ничего не произойдет", - заявлял Реттген в сентябре.

"То, что "большая коалиция" отказывается от дебатов в комитете, показывает, как она нервничает при теме России", - сказал Нурипур. (...) "Россия - это один из важнейших участков работы немецкой и европейской внешней политики, но в Комитете по внешней политике ее не обсуждают. Это крайне странно и непонятно", - заявил спикер фракции СвДП по внешнеполитическим вопросам Биджан Джир-Сарай.