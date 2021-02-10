Почему ЕС постоянно попадается в капкан Путина

"Жозеп Боррель хотел больше диалога с Россией. Теперь он понял: официально Кремль в этом мало заинтересован, тем более в год проведения выборов", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel .

"За фиаско следует поиск козла отпущения. Визит в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля стал неловким опытом. Европейский Союз оказался в глупом положении у всех на виду. И многие из тех, кто видят в этом союзе надежду и будущее, воспринимают это как личное оскорбление", - отмечает журналист Кристоф фон Маршалл.

"Европейский парламент требует от Еврокомиссии объяснить причины такого "оскорбления" и "ущерба репутации". Более 70 парламентариев требуют отставки Борреля".

"Сам выбор слов показывает суть проблемы: эмоции вместо трезвого анализа. Но здравый разбор того, какие факторы привели к провалу, необходим, если ЕС не хочет, чтобы его постоянно ставили в глупое положение", - указывает издание.

"Четыре важнейшие причины: Владимир Путин не уважает ЕС. Это также связано с тем, что ЕС путает положительное представление о самом себе с образом, который складывается у других, особенно враждебных государств. В-третьих, у ЕС есть потенциальная сила, но он редко ставит ее на весы, потому что владеет искусством силовой политики хуже, чем такие страны, как Россия или США. Они столетиями тренировались выступать на ринге выше своей весовой категории. К тому же, в-четвертых, ЕС хочет действовать наднационально в мире, в котором другие важнейшие субъекты рассматривают международные отношения как поле деятельности национальных государств", - говорится в статье.

"(...) ЕС не сможет вести стратегическую политику в отношении России, пока страны-участницы союза будут настолько расколоты в мнениях о том, как должен выглядеть курс по отношению к Кремлю. При этом речь идет о принципиальных вещах: насколько дистанцированными, насколько кооперативными должны быть отношения. (...) Польша, прибалтийские страны и Румыния отговаривали Борреля от поездки. Германия, Франция и Нидерланды поддерживали его намерение (...) разведать, в каких сферах, несмотря на очевидные конфликты, ЕС может сотрудничать с Россией".

"Но какими бы ни были аргументы ЕС, Борреля и их сторонников в пользу этой поездки, оглядываясь назад, приходится трезво констатировать: Владимир Путин поймал их в капкан. Он не хотел, чтобы визит был успешным, он планировал оскорбление", - полагает автор статьи.

"Поступает ли так человек, желающий вступить с гостем в конструктивный разговор? Зависит от того, как он оценивает гостя. США он воспринимает всерьез. С новым президентом Джо Байденом он быстро договорился о продлении договора о разоружении. (...) Почему он так неуважительно обращается с ЕС? Потому что, согласно его расчету, он может делать это, не опасаясь последствий. И потому что он сам выглядит сильнее, когда выставляет слабым своего оппонента. На фоне растущих протестов в стране он хочет предстать перед своими гражданами в роли сильного лидера. Это год выборов", - подчеркивает издание.

"Евросоюз должен был предвидеть, что так произойдет, - пишет фон Маршалл. - Эта модель поведения не нова. Путин поступает так на протяжении многих лет. Он хочет иметь совместные фотографии, чтобы показывать россиянам: мы не изолированы; мы важны. В то же время все должно выглядеть так, будто бы другие добиваются расположения России, но ее честь не продается. Отсюда и пренебрежительное отношение".

"Из года в год Лавров приезжает в Мюнхен на конференцию по безопасности, чтобы выступить с ворчливой речью. Запад лицемерен, бесчестен, у него нет морали. Лавров заговаривается до того, что делает смелые утверждения. Объединение Германии, по его словам, было вынужденным и проходило менее демократично, чем аннексия Крыма. Ведь в Крыму, по крайней мере, был референдум. Речь в Мюнхене, адресованная публике на родине", - комментирует издание.

"За кулисами, без камер, Лавров использует конференцию, чтобы провести переговоры с представителями других государств о конфликтах, требующих минимума договоренностей, начиная от Украины, Сирии и заканчивая Афганистаном".

"Россия живет на основе этого двойственного образа. (...) Ее значимость основывается на деструктивной силе. В качестве конструктивного действующего лица Москва гораздо менее привлекательна. Потому что она мало способствует решению конфликтов, восстановлению и примирению. Да и зачем? Если конфликт решен, в России больше нет необходимости. Россия обоснованно заинтересована в том, чтобы конфликты не решались, а продолжали тлеть. Это является частью фундамента ее крупнодержавной роли, хотя в экономическом смысле она вовсе не является крупной державой, и на ее долю приходится лишь 3% мирового ВВП", - говорится в статье.

"В западных демократиях, особенно в Брюсселе, влияние без долгих раздумий понимают как готовность помочь. Международные отношения нужны для того, чтобы сделать мир лучше и безопаснее. (...) На этом подходе основывается мягкая сила Запада. Такие государства, как Россия, думают и действуют иначе. Они ориентируются на вопросы силы. Выгоден ли нам такой ход, укрепит он или ослабит собственное влияние? Конечно, это мышление не чуждо и крупным западным державам, прежде всего США, а также Франции и Великобритании. Отличие от России состоит в том, что кроме жесткой силы Запад располагает мягкой силой. У России нет мягкой силы; она может использовать практически только жесткую силу, то есть действовать, угрожая, что причинит вред другим, если они не будут вести себя так, как требует Москва".

(...)

"Какой урок может извлечь из этого ЕС? Боррель вряд ли уйдет в отставку. Хотя он оставил нелучшее впечатление в Москве, действительная причина провала заключается не в его личности, а в представлении Брюсселя о силовой политике и роли ЕС".

"ЕС должен научиться заставлять уважать себя. (...) Путин не видит причин всерьез воспринимать ЕС. Он представляется ему взбудораженным стадом баранов. Даже сейчас, после того, как он унизил ЕС, европейские политики не говорят о том, как они проучат Путина, а создают своим внутренним спором о поездке Борреля образ слабости. Путин, - заключает Der Tagesspiegel, - не допустил бы образования подобной трещины на российском фасаде".