10 января 2018 г. Спенсер Экерман | The Daily Beast Чиновник Белого дома предложил вывести американские войска, чтобы угодить Путину "Высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности (СНБ) США предложил вывести часть американских вооруженных сил из Восточной Европы в качестве шага навстречу Путину в первые дни президентства Трампа, по словам двух бывших чиновников той администрации, - передает Спенсер Экерман в The Daily Beast. - Хотя данное предложение не воплотили, оно - первый случай попытки высокопоставленных помощников Дональда Трампа передислоцировать американские вооруженные силы, чтобы угодить Путину. Одному из коллег человека, от которого исходило это предложение, показалось, что оно похоже на попытку возврата российских инвестиций в президента Трампа, сделанных в период выборов". Корреспондент добавляет, что Белый дом сразу не ответил на просьбу The Daily Beast о комментарии. "Чиновник, сделавший это предложение, заместитель помощника Трампа по стратегическому планированию, размышлял в феврале 2017 года о выводе американских вооруженных формирований, находящихся поблизости от российских границ, в рамках стратегического предложения о "переформировании наших интересов в контексте новых отношений с Россией", сообщил The Daily Beast бывший чиновник, слышавший об этой идее непосредственно от ее автора - Кевина Харрингтона", - говорится в статье. "Харрингтон - высокопоставленный чиновник СНБ по стратегическому планированию. У него не было ни опыта военной службы, ни существенного опыта работы в правительстве до того, как он присоединился к команде Белого дома. Однако у него имелась весомая рекомендация: в качестве управляющего директора хеджевого фонда Thiel Macro он был близок к покровителю и союзнику Трампа Питеру Тилю. Первый советник Трампа по национальной безопасности, отставной генерал Майкл Флинн, в начале февраля сообщил о выходе на работу Харрингтона в составе "талантливой группы", готовой "выложить на стол свежие идеи", - сообщает автор. "В числе прочих идей, у Харрингтона было горячее убеждение, что экономические санкции, в частности против России, в конечном итоге вредны для Соединенных Штатов. В начале своей работы в Белом доме Харрингтон подготовил для Флинна документ, в котором из этих идей выстраивалось нечто близкое к солидной стратегии, а в дальнейшем был описан жест в сторону России, о котором сообщается выше", - говорится в статье. "Перед большой картой Европы, висящей на стене Белого дома, Харрингтон отмахивался от американских интересов в Балтии и вслух выражал сомнение в их важности в контексте американо-российских отношений. Американские войска оставались на континенте 70 лет, чтобы сдержать Советский Союз, а затем - чтобы подкрепить уверенность союзников, нервничавших по поводу укрепления граничащей с ними России. Та карта не показывала позиции американских войск, однако послужила символическим фоном для предложения Харрингтона, которое весьма насторожило его бывшего соратника", - передает журналист. "Бывший коллега Харрингтона сказал The Daily Beast, что Харрингтон спрашивал о перспективе перебазирования американских вооруженных формирований из Балтии - стран, ранее входивших в состав Советского Союза и периодически поглощаемых Россией с тех времен, как Петр Великий покончил со шведской гегемонией в Северной Европе в начале XVIII века. Эстония, Латвия и Литва вступили в НАТО в 2004 году во имя гарантии их независимости. Этой мере жестко противостоял Владимир Путин, с точки зрения которого трансатлантический военный альянс не только расширился, но и вторгся на территорию, которую Россия считает своей сферой влияния", - говорится в статье. "По словам бывшего коллеги Харрингтона, тот считал жест в сторону Кремля способом проверить, взаимно ли желание администрации Трампа наладить дружественные отношения с Россией. Это было упомянуто в стратегическом документе, в котором, что показалось примечательным экс-чиновнику, Россия не была названа ни соперницей, ни противницей США", - передает Экерман. Источник: The Daily Beast