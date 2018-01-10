Что Россия понимает под "традиционными ценностями"

Сегодня в Совете Европы ведутся дебаты относительно возвращения России в ряды организации. Европа, пишет в своей статье на сайте Die Presse чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии Александр Щерба, не могла бездействовать на фоне того, как Россия аннексировала Крым и ввергла Украину в кровопролитную войну.

"Санкции стали той линией, которая обозначила границу между добром и злом. И теперь речь идет о том, чтобы эту линию стереть. Разве что-то изменилось? Неужели зло перестало быть таковым, война закончилась, а главенство международного права снова восстановлено? Или же перестала существовать та Европа, которую мы знали?" - задается риторическими вопросами посол.

Когда "зеленые человечки" по приказу Путина провозгласили создание "народных республик", стало окончательно ясно, что Москва "понимает, когда говорит о Европе, базирующейся на традиционных ценностях", говорится в статье.

"Представителей иных вероисповеданий подвергают гонениям или убивают по всей оккупированной территории (...), международное право не признается, гомосексуальность де-факто объявляется преступлением, происходит масштабное возвращение к советским реалиям", - уверен Щерба. "Вот она, альтернативная Европа, которую выстраивает Путин, проводя ее апробацию на Украине".

"Санкции и мужество украинцев остановили дальнейшую советизацию этой части Европы. Но настрой Москвы не изменился", - считает автор статьи.

Теперь с Россией хотят "диалога на равных". "Никто не спорит: диалог - это хорошо. Проблема в том, что Россия не считает Европу равной себе". Щерба цитирует слова Алексея Пушкова, главы комиссии Совета Федерации по информационной политике, который заявил о том, что сегодня все решают два человека, у которых есть оружие - Путин и Трамп. Европа свою значимость якобы утратила.

"Вот он, настрой России: мы на подъеме, вы переживаете спад", - комментирует украинский дипломат.

"Перекраивать европейские границы, вмешиваться в выборы, без устали порождать ненависть и ложь - (...) неужели все это совместимо с принципами, на которых стоит Совет Европы?" - вопрошает в заключение Александр Щерба.