10 января 2018 г. Тони Барбер | Financial Times Украина может быть ближе к Великобритании после "Брекзита", чем Норвегия "С географической точки зрения Великобритания и Украина находятся на противоположных концах Европы. Но в отношении ЕС у них в какой-то момент может оказаться много общего", - пишет Financial Times. "Соглашение об ассоциации ЕС и Украины, подписанное в 2014 году, окончательно вступило в действие в сентябре. Его целью является такой тип тесного партнерства, который может устроить Великобританию и ЕС в предстоящие годы", - отмечает автор статьи Тони Барбер. "Эрика Шищак из Исследовательского центра по торговой политике Великобритании Университета Сассекса (University of Sussex's UK Trade Policy Observatory) недавно опубликовала прекрасную работу, посвященную соглашению ЕС и Украины. Как она указывает, оно не предполагает членства в едином рынке ЕС или таможенном союзе, но включает в себя доступ на обширный рынок товаров и услуг. Оно поощряет тесное сотрудничество в таможенной сфере", - говорится в статье. Соглашение об ассоциации с Украиной не предполагает свободы передвижения - основополагающего принципа членства в ЕС - но, вместо этого, либерализацию визового режима и разрешения на работу, напоминает автор. Это, по его мнению, должно устроить британских противников неконтролируемой миграции. Ничто в соглашении не обещает Украине полного членства в ЕС, что также совпадает с пожеланиями сторонников "Брекзита", опасающихся возможных уловок в новом соглашении с ЕС, которые могут позволить впоследствии вернуть страну в блок. "Дискуссии о будущем отношений Великобритании и ЕС, в основном, базируются на норвежской и канадской моделях или их вариантах", - пишет автор. "Но судьбоносные события и тенденции меняют политический ландшафт Европы. С британской точки зрения, это делает соглашение между ЕС и Украиной наиболее подходящей моделью" - полагает он. Источник: Financial Times