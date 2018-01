10 января 2018 г. Марк Беннеттс | The Guardian Чечня попала под огонь критики после задержания правозащитника за хранение наркотиков "В Чечне 60-летнему правозащитнику грозит до 10 лет заключения по обвинению в хранении наркотиков, которое, по словам критиков, было сфабриковано чиновниками в отместку за его доклады о нарушениях прав человека", - сообщает корреспондент The Guardian Марк Беннеттс. Речь идет о директоре отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюбе Титиеве. В полиции сообщили, что в его машине нашли более шести унций марихуаны, а чеченские чиновники подтвердили задержание лишь спустя семь часов после того, как Титиева доставили в полицейский участок в Курчалое, передает журналист. "Российские правозащитники заявили, что эти обвинения - попытка подавить критику в адрес Рамзана Кадырова, назначенного Кремлем лидера Чечни", - подчеркивает Беннеттс. Отмечается, что на протяжении последних лет Титиев получал угрозы, а арестовали его спустя две недели после того, как спикер чеченского парламента Магомед Даудов назвал правозащитников врагами народа. Между тем коллеги Титиева отзываются о нем как о "глубоко религиозном трезвеннике, принципиально выступающем против употребления наркотиков". "Фабрикация дел по связанным с наркотиками преступлениям - все более часто встречающаяся тактика властей Чечни по наказанию и дискредитации своих критиков в глазах консервативного чеченского общества, - приводит The Guardian заявление Тани Локшиной из Human Rights Watch. - Нет никаких сомнений в том, что арест Титиева - это попытка наконец-то вытеснить "Мемориал" из Чечни". Источник: The Guardian