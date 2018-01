10 января 2018 г. Патрик Винтур | The Guardian Западные Балканы отказываются от демократии, заявляет комитет Палаты лордов Комитет по международным отношениям в Палате лордов заявил в докладе, что влияние Великобритании на Западных Балканах снижается, а России - растет, сообщает журналист The Guardian Патрик Винтур. В странах региона "влияние России и радикального ислама расширяется, нарастает государственный захват гражданских институтов, поддержка членства в ЕС снижается", передает Винтур содержание документа. "С тех пор как Великобритания проголосовала за выход из ЕС, в глазах многих ее давняя позиция по отстаиванию членства балканских стран в ЕС не просто парадоксальна, но и несостоятельна, говорится в докладе. Кроме того, решение о "Брекзите" оставляет Балканы без главных защитников в Брюсселе", - отмечается в статье. В докладе говорится, что ряд лидеров на Балканах выступают с "реакционными, опасными и дестабилизирующими призывами" к перекраиванию границ и отделению. При этом влияние российской "мягкой силы" растет отчасти за счет многочисленных корреспондентов Sputnik в регионе. "Spuntik является главным агентством, поставляющим новости, особенно в Сербии, а также в Республике Сербской и Черногории", - приводит автор статьи выдержки из документа. "Хотя российское влияние может быть преувеличенным, а всемирная служба BBC возвращается в регион, воздействие Москвы выразилось в "замедлении движения в сторону эффективного управления и становления региона как полностью демократического", - считают в комитете британского парламента. Москва сумела "заполнить вакуум, отчасти созданный неудачными заявлениями", говорится в статье. В качестве примера приводятся слова президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что в ее повестке нет членства Балкан в Евросоюзе "до отдаленного дня в будущем". The Guardian указывает и на данные опросов, согласно которым союз с Россией предпочли бы 67,2% граждан Сербии, тогда как вступление в ЕС - 50,9%. В заключение в статье приводится заявление комитета Палаты лордов: "Для стран Западных Балкан членство в ЕС - это самый надежный путь к безопасности, стабильности и процветанию. Великобритания и после "Брекзита" должна всецело поддерживать стремление западнобалканских стран к вступлению". Источник: The Guardian