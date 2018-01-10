Санкции со стороны ЕС: надежда на Австрию

Главный редактор австрийского издания Kurier Гельмут Брандстеттер побеседовал с послом России в Австрии Дмитрием Любинским.

Говоря о роли австрийского правительства в ослаблении санкций ЕС против России, Любинский отметил: "Мы понимаем и ценим позицию Австрии. Мы надеемся, что (...) именно под председательством Австрии в Совете ЕС во втором полугодии 2018 года появится возможность постепенно ослабить санкции".

"При этом всем было бы легче, если бы Россия вывела свои войска с Украины", - заметил журналист.

"Санкции должны привести к выполнению Минских соглашений. Там не найти пунктов, которые напрямую касаются России. Украинская сторона должна была очень многое сделать для Минских соглашений, но, к сожалению, этого не происходит", - ответил дипломат.

"Крым остается российским, или в этом вопросе есть сомнения?" - поинтересовался Брандстеттер.

"Это закрытый вопрос", - считает Любинский.

Говоря о текущей экономической ситуации в России, дипломат отметил, что экономическое положение "не простое, но стабильное": конечно, сказывается действие санкций, однако они имеют и позитивные последствия, например централизация и локализация производства внутри страны.

"Владимир Путин снова будет участвовать в выборах 18 марта, и никто не сомневается, что его выберут, несмотря на то, что экономическая ситуация не очень хорошая", - отметил журналист.

"Я считаю, что для многих россиян Путин является гарантом стабильности в стране. В политическом, экономическом, человеческом смысле", - сказал дипломат.

"Если Путин определенно является лидером, то почему баллотироваться не может критик Кремля Алексей Навальный?" - спросил Брандстеттер.

"Навальный здесь вообще ни при чем. Согласно оценкам, он получил бы менее 2% голосов. Это незначительно", - ответил Любинский.

"Однако Навальный тяготит Путина", - заметил журналист.

"Я бы так не сказал. У него не очень светлое прошлое. (...) Это единственная причина, почему его не допустили к выборам", - заявил посол.

На вопрос о том, почему для россиян важно, чтобы Россия была мировой державой, Любинский ответил: "Нам нужны спокойные политические условия для развития страны. При всей сложности положения важно оставаться военной державой, а угрозы, исходящие от Ближнего Востока, почти одинаковы для России и наших европейских друзей. (...) Цель Путина - это последовательное, позитивное развитие страны".

На вопрос о том, какая страна в ЕС является главным противником России, дипломат заметил, что, несмотря на непростые отношения с Польшей и балтийскими странами, в ЕС "не так много стран, которые были бы негативно настроены по отношению к России".