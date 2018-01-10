Французская газета Le Monde публикует колонку за подписью 100 женщин - включая актрису Катрин Денев, французскую писательницу Катрин Милле и немецкую певицу и актрису Ингрид Кавен. Они отстаивают неприятие определенного типа феминизма, выражающего "мужененавистничество".

"Изнасилование - это преступление, - говорится в статье. - Но настойчивые и бестактные приставания не являются правонарушением, а ухаживания - мачистской агрессией".

"Вслед за делом Вайнштейна произошло вполне правомерное осознание существования сексуального насилия по отношению к женщинам, в том числе в профессиональной сфере, где некоторые мужчины злоупотребляют своей властью, - отмечает женский коллектив. - Такое осознание необходимо". Однако, по словам подписанток, "сегодня это высвобождение слова превращается в свою противоположность".

"Фактически #metoo привело в прессе и в социальных сетях к кампании доносов и публичных обвинений лиц, которые, не получив возможности ни ответить, ни защититься, были поставлены в один ряд с сексуальными насильниками", - говорится в публикации.

"Эта жажда отправлять "свиней" на скотобойню, отнюдь не способствующая независимости женщин, на самом деле отвечает интересам врагов сексуальной свободы, религиозных экстремистов, худших реакционеров и тех, кто считает во имя субстанциальной концепции блага и сопутствующей ей викторианской морали, что женщины - это "отдельные" существа, некие дети со взрослыми лицами, требующие защиты", - пишет Денев и ее соратницы.

"Философ Рувен Ожьен защищал свободу оскорблять, необходимую для художественного творчества, - отмечает коллектив женщин. - Равным образом мы защищаем свободу приставать, необходимую для сексуальной свободы. Сегодня мы достаточно осведомлены, чтобы признать, что сексуальное влечение по своей природе оскорбительно и дико, но мы также достаточно проницательны, чтобы не путать неловкие ухаживания с сексуальным насилием. И, прежде всего, мы осознаем, что человеческая личность не является монолитной: женщина может в один и тот же день руководить профессиональной командой и наслаждаться тем, что она является сексуальным объектом для мужчины, не будучи при этом ни "шлюхой", ни подлой пособницей патриархата".

"Как женщины мы не разделяем такой феминизм, который, помимо изобличения злоупотреблений властью, выглядит как ненависть к мужчинам и сексуальности", - пишут авторы колонки.

"Наша внутренняя свобода неприкосновенна. И эта свобода, которую мы ценим, не лишена рисков и обязанностей", - говорится в публикации.