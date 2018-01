10 января 2018 г. Мэттью Розенберг и Мэгги Хаберман | The New York Times Давний юрист Трампа подает в суд на BuzzFeed и компанию, стоящую за досье о России Юрист Трампа Майкл Коэн подал в федеральный суд иск о защите чести и достоинства против Fusion GPS - компании, стоящей за "непристойным и в значительной мере бездоказательным досье, призванным показать, что Россия помогала предвыборной кампании Трампа", сообщают Мэттью Розенберг и Мэгги Хаберман в The New York Times. "В досье Коэн был представлен как центральная фигура в том, что описывалось как сговор. Первым досье опубликовал BuzzFeed в прошлом году, и Коэн подал в суд штата Нью-Йорк также отдельный иск против BuzzFeed", - говорится в статье. "Иск против Fusion, скорее всего, сыграет на руку широкой кампании консерваторов, призванной сеять сомнения в "российских расследованиях", поднимая вопросы о досье и тех, кто его составил", - полагают авторы. "Хотя следователи и журналисты собрали многочисленные доказательства связей некоторых соратников Трампа с агентами российского правительства, никаких свидетельств прямой связи между самим Трампом и Кремлем выявлено не было. То же самое касается Коэна, категорически отрицавшего какую-либо роль в сговоре, о котором говорилось в досье", - отмечается в статье. "В иске адвокаты Коэна заявили, что Fusion действовала безрассудно и распространила досье среди журналистов, не имея возможности доказать свои скандальные утверждения", - пишут Розенберг и Хаберман. Коэн стал "случайной жертвой американской политической операции", говорится в исковом заявлении. Адвокат Коэна Дэвид Шварц заявил изданию: "Мы хотим обратиться в суды, чтобы поставить вопрос ребром, потому что так ставить вопрос больше никто не собирался. Майкл Коэн восстановит репутацию - через суды". Компания Fusion и составитель досье Кристофер Стил не прокомментировали иск Коэна, а главный редактор BuzzFeed в статье для The New York Times выступил в защиту решения о публикации документа. "Мы были твердо убеждены в том, что публикация вызвавшего споры документа, о наличии которого сообщали мы и другие издания, отвечает интересам общества", - заявил он. Источник: The New York Times