10 января 2018 г. Бен Смит | The New York Times Я горжусь тем, что мы опубликовали досье о Трампе и России Главный редактор портала BuzzFeed Бен Смит в статье для The New York Times выступил в защиту решения опубликовать год назад так называемое "досье" о связях между российским правительством и Дональдом Трампом, подготовленное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом. "Год правительственных расследований и журналистских сенсаций ясно показал, что досье - это, несомненно, настоящие новости. Это факт, негласно признанный даже теми, кто выступал против нашего решения о публикации", - пишет Смит. По его словам, публикация досье помогла журналистам объяснить аудитории ситуацию с расследованием влияния России на выборы. "Без досье американцам было бы трудно понять действия своих избранных представителей и государственных чиновников. Их отношение к Трампу, и теперь мы это понимаем более всесторонне, чем в январе 2017 года, было сформировано докладом Стила", - подчеркивает главный редактор BuzzFeed. Тем временем, добавляет он, расследование связей с Россией стало центральным вызовом для президентства Трампа. Смит продолжает: "Когда мы публиковали досье, мы знали многое: нам было известно, что оно написано бывшим главой отдела по России в главной службе Великобритании по внешней разведке, человеком, чья работа сделала его ведущим источником по вопросам российского шпионажа. Мы знали, что ведущие сенаторы - демократ от Невады Гарри Рид и республиканец от Аризоны Джон Маккейн - предприняли меры, основываясь на его содержании. Мы также узнали, что сотрудники спецслужб проинформировали президента Барака Обаму и избранного президента Трампа о досье и что ФБР его уже изучало". Отстаивая решение о публикации "непристойных утверждений" из досье, Смит пишет: "Мы никогда не соглашались с идеей, высказанной традиционалистами, что главная угроза журналистике заключается в том, что журналисты могут быть чересчур откровенны со своей аудиторией. Сохранение тайны, окутывающей процесс освещения событий, лишь играет на руку противникам свободной прессы". "После нашей публикации общественность узнала намного больше о том, насколько серьезно ФБР восприняло досье", - подчеркивает Смит. Он упоминает, в частности, сообщение "Би-би-си" о том, что досье стало "дорожной картой" для расследования ФБР. "В то время как лагерь Трампа опровергает досье как злонамеренный вымысел или чистой воды политический оппортунизм, некоторые его элементы нашли подтверждение", - указывает Смит. Он приводит в пример Пола Манафорта, обвиненного федеральными властями в сокрытии доходов от работы на Украине, неожиданно отозванного российского дипломата Михаила Калугина, а также невоплотившиеся намерения Трампа вести бизнес в России. В заключение Смит подчеркивает: "По всем этим причинам хор критиков, осуждающих наше решение о публикации, притих. Никто ни разу не подошел ко мне и не сказал: "Лучше бы я не читал досье и меньше знал о силах, действующих в Америке". Источник: The New York Times