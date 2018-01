10 января 2018 г. Николас Фандос, Мэттью Розенберг и Шэрон Лафраньер | The New York Times Сенатор-демократ опубликовала расшифровку допроса главы фирмы, составившей досье о Трампе "Во вторник сенатор от Калифорнии Дайэнн Файнстайн, самый высокопоставленный демократ в Судебном комитете, бросила вызов своим коллегам-республиканцам, обнародовав в одностороннем порядке вызвавшую обширные обсуждения расшифровку допроса со стороны комитета одного из основателей фирмы, изготовившей непристойное и неподтвержденное досье, описывающее российские усилия по содействию кампании Трампа", - сообщают корреспонденты американской газеты The New York Times Николас Фандос, Мэттью Розенберг и Шэрон Лафраньер. Как передает издание, допрос Гленна Р. Симпсона из Fusion GPS предоставил мало разоблачительных деталей о результатах расследования фирмы касательно российских усилий в отношении выборов или президента Трампа и его штаба. "Однако как обстоятельства его публикации, так и яркая картина операции Симпсона и его главного расследователя по России Кристофера Стила, которую рисует допрос, предоставили новые аргументы обеим сторонам разрастающегося спора о досье", - отмечает газета. "В своем свидетельстве Симпсон попытался представить себя проницательным исследователем, хорошо разбирающимся в российском правительстве и в российской организованной преступности, - говорится в статье. - Также он заявил, что у Стила, бывшего британского разведчика, которого он нанял для расследования связей штаба с Россией, "безупречная репутация человека, не склонного к преувеличениям, ничего не выдумывающего и не торгующего ерундой". Стил полагал, что его расследование раскрыло "проблему в области безопасности касательно того, шантажировали ли кандидата в президенты", рассказал Симпсон комитету. Симпсон сообщил, что нанял Стила в конце весны 2016 года, и бывший разведчик стал тревожиться вскоре после того, как приступил к работе, информируют авторы. Получив благословение Симпсона, он связался со своим старым контактом в ФБР в начале июля. Как рассказали изданию нынешние и бывшие американские и иностранные чиновники, напрямую осведомленные о расследовании, федеральное расследование началось не с досье Стила, первые части которого дошли до расследователей ФБР лишь в августе, после того как расследование бюро уже стартовало. Однако источники газеты отметили, что досье добавило материала и подкрепило то, что американские правоохранительные органы и разведывательные агентства добывали из других источников. "По словам Симпсона, лишь в конце сентября, почти через два месяца после того, как началось расследование ФБР, бюро связалось со Стилом, - пишут журналисты. - После чего он встретился с агентами в Риме, чтобы проинформировать их о своей работе". На этой встрече Стил узнал, что его информация была сочтена достоверной ФБР, "потому что у них были другие сведения, указывающие на те же факты, и одним из элементов этих сведений был источник из организации Трампа", свидетельствовал Симпсон. Однако Симпсон рассказал сенаторам, что Стил "порвал" связи с ФБР после того, как The New York Times опубликовала статью 31 октября, в которой говорилось, что бюро не обнаружило неопровержимой или прямой связи между Трампом и российским правительством, информируют авторы. "Мы опасались, что люди Трампа манипулировали ФБР с политическими целями и что мы в действительности не понимали, что происходит, - цитируют авторы одного из основателей Fusion GPS. - Поэтому мы перестали иметь с ними дело". "Эти опасения побудили Стила поделиться своей работой с бывшим британским дипломатом, который передал информацию сенатору Джону Маккейну после выборов, - передает издание. - Считается, что после этого Маккейн встретился с Джеймсом Коми, который в то время был директором ФБР, чтобы обсудить досье. В январе, за несколько недель до инаугурации, досье было обнародовано после того, как стало известно, что Коми проинформировал президента Барака Обаму и Трампа о работе Стила". Источник: The New York Times