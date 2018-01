10 января 2018 г. Эндрю И.Крамер | The New York Times Сначала успешная борьба за правосудие, а потом убийство на Украине "Хотя она бралась за дела многих клиентов как юрист-правозащитник и антикоррупционная активистка, Ирина Ноздровская прославилась своей борьбой за правосудие в деле собственной сестры, погибшей два года назад, когда ее сбила машина, за рулем которой был племянник влиятельного судьи", - пишет корреспондент The New York Times Эндрю И.Крамер. "В конце концов Ноздровской удалось посадить водителя за решетку, заслужив похвалу украинских СМИ за важную победу в деле борьбы за верховенство права. Но это дело приобрело мрачный оборот в первый день нового года, когда ее тело всплыло на поверхность заледеневшей мелкой реки недалеко от Киева. Ее убили ножом", - говорится в статье. Это убийство пришлось на решающий момент, когда Украина колеблется между давно обещанной кардинальной реформой государственного управления в соответствии с западными демократическими установками и возвращением к постсоветской политике "в привычном режиме", отмечает автор статьи. "Судебная реформа сейчас является главным вопросом на повестке дня западных спонсоров Украины", - пишет журналист, напоминая, что ЕС и МВФ уже задержали выплаты финансовой помощи Украине на фоне буксующих реформ системы правосудия. "Борьба Ноздровской за справедливость в деле ее сестры стала символом противодействия глубоко укоренившейся на Украине коррупции и становилась предметом документальных фильмов и статей в местных СМИ", - пишет Крамер. Она началась, когда ее сестру Светлану Сапатинскую по дороге на работу сбила машина, управлял которой Дмитрий Россошанский. Ранее его задерживали за угон автомобилей, грабеж и вождение в нетрезвом состоянии, но каждый раз ему это сходило с рук. Ноздровская утверждала в своих апелляциях, что полицейские, знавшие, что был задержан родственник главы окружного суда Сергея Куприенко, откладывали проверку Россошанского на наркотики и алкоголь в течение восьми часов, дав ему время протрезветь, говорится в статье. Судья, подчиняющийся дяде Россошанского, закрыл глаза на неадекватное полицейское расследование и отпустил молодого человека под залог. Ноздровская обратилась в суды высшей инстанции. "Пока дело продолжалось, влиятельная семья обвиняемого открыто угрожала ей насилием", - рассказывает Крамер. Наконец, на слушании 27 декабря Ноздровская победила. Судья принял ее аргумент о служебном проступке и назначил новый суд над Россошанским. После этого окончательного слушания отец Россошанского Юрий сказал Ноздровской, что "это плохо для тебя кончится", написал Мустафа Найем, член парламента, следивший за развитием дела. "То, каким образом власти поведут себя в отношении этого убийства, станет лакмусовой бумажкой, показывающей, как продвигается борьба с коррупцией украинского правительства и президента Порошенко", - полагает Крамер. Источник: The New York Times