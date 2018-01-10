Карлес Пучдемон: Каталонию не заставят молчать

"Попытка испанского правительства подавить голос каталонского народа провалилась", - пишет в брюссельской версии американского издания Politico Карлес Пучдемон, бывший председатель правительства Каталонии. "В ходе выборов в парламент Каталонии в прошлом месяце партии, выступающие за независимость, получили величайшую поддержку за свою историю, - отмечает политик. - Голосов в поддержку независимости было на 113 тыс. больше, чем на предыдущих парламентских выборах в 2015 году и на 35 тыс. больше, чем на референдуме по независимости 1 октября. Более того, явка была рекордной для выборов в парламент Каталонии".

"Окончательный подсчет показывает, что за независимость было отдано 2079340 голосов (это почти на 180 тыс. голосов больше, чем набрал блок конституционалистов), - продолжает бывший лидер Каталонии. - Был не только преодолен порог в 2 млн голосов, но и настроения в поддержку независимости укрепились и продолжают расти". По словам Пучдемона, эти цифры служат в качестве ратификации результатов референдума 1 октября.

"Я хочу подчеркнуть эти цифры, потому что на них, а не на пропаганде следует основывать собственное мнение и принимать решения, - пишет политик. - Результаты являются полным опровержением тезиса, который испанское государство поддерживало и распространяло: то, что настроения в поддержку независимости идут на спад (неправда) и находятся в меньшинстве (неправда). Желание освободиться от Мадрида растет, оно выражается большинством и не проходит, несмотря на огромные трудности, с которыми оно сталкивается".

Это, по словам политика, взывает к вниманию и уважению, и "ни то, ни другое не было предложено испанским правительством или Евросоюзом". "Желание каталанской независимости - это реальный феномен, в котором участвуют европейские граждане и который выражен безупречно демократическим и мирным способом", - отмечает бывший глава правительства Каталонии.

"Почти три недели спустя после выборов испанское правительство не желает признавать результаты и принимать поражение своей репрессивной стратегии, - заявляет Пучдемон. - Оно оставляет в силе приостановку автономии, отстранение каталанского правительства и меры полного вмешательства в наше самоуправление".

"Некоторые из европейских лидеров могут продолжать хранить молчание перед лицом правительства, очевидно не признающего результаты выборов, - говорится в статье. - Мы больше не удивляемся, но мы разочарованы. Безусловное вставание на сторону испанского правительства не помогает разрешить проблему, которая реальна, которая переживает эскалацию и не уйдет с применением дубинок, посадками в тюрьму, высылками и запретами".

"До Мадрида необходимо донести, что нужен диалог, переговоры и соглашение по будущим отношениям, которые мы, каталонцы, хотим иметь с Испанией - отношениям, основанным на уважении, признании, сотрудничестве и равенстве", - заключает Пучдемон.