Эксперт по Северной Корее: "В Вашингтоне немного нервничают"

Эксперт по Северной Корее Рюдигер Франк говорит в интервью австрийскому изданию Der Standard о сближении между Пхеньяном и Сеулом, международных посредниках и имидже Дональда Трампа в Юго-Восточной Азии.

В Северной Корее, сказал Франк, в принципе не очень любят американских президентов. Однако, возможно, "репутация Трампа там не столь плоха, как в той же Австрии", говорит эксперт, связывая это с тем, что у жителей КНДР нет возможности читать Twitter американского президента.

Комментируя предложение представителя министерства по делам национального объединения Южной Кореи Чун Хэ Сына, касающееся совместного открытия Олимпиады спортсменами из Северной и Южной Кореи, сделанное им по завершении переговоров в Паньмыньчжоне, эксперт указывает на то, что "это чисто символический жест". Когда речь заходит о чем-то действительно существенном, например, завершении Сеулом военных учений и выводе американских военных или окончании реализации северокорейской ядерной программы, ни та ни другая сторона не спешат идти на компромиссы.

"Русские, - продолжает собеседник издания, - не рады американскому военному присутствию в регионе. Если Северной Корее удастся добиться того, чтобы военные учения были отложены или вообще отменены, это будет на руку Москве, которая негативно относится к подобной активности и в других местах -на Украине, в странах Балтии. Корея - не самоцель. Посредничество со стороны Москвы вполне возможно, однако Кремль не пойдет на это просто из благородства. Как, впрочем, и США".

Вполне вероятно, полагает Франк, что двусторонние переговоры скоро зайдут в тупик. "В таком случае обе стороны могут валить вину друг на друга и воспользоваться провалом переговоров для оправдания "адекватной реакции". Однако Южная Корея не станет предпринимать каких-либо шагов, пока не закончится Олимпиада, - указал эксперт. - Сеул не станет давать повода для конфликта - Пхеньян это понимает. Для Ким Чен Ына эта ситуация выигрышная".

"Уверен, Вашингтон немного нервничает: там понимают, какое давление оказывается на Южную Корею, и опасаются, что Пхеньян воспользуется ситуацией для продавливания решений, против которых выступают как США, так и Япония. Китай выбрал выжидательную позицию, однако хочет быть в курсе происходящего", - заметил Франк.