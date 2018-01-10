Должны ли все школьники в Германии посещать концлагеря?

В Германии снова открыто проявляется антисемитизм. Спор вокруг этой темы получил новую почву на этой неделе, передает немецкое издание Tageszeitung.

Статс-секретарь по международным вопросам и гражданской активности Савсан Чебли предложила ввести для школьников обязательные посещения бывших концлагерей. "Я считаю целесообразным, чтобы каждый, кто живет в этой стране, был обязан, по меньшей мере, один раз в жизни посетить концлагерь", - заявила Чебли.

Такое требование вызвало возражения по всей стране, передает издание.

Так, министр образования федеральной земли Тюрингия Гельмут Хольтер считает, что введение обязательного посещения концлагерей - это "неправильный путь". Также директор Фонда по поддержке мемориалов в Бранденбурге высказал мнение, что подобные формы "принудительной педагогики" часто приводят к обратному результату и скорее могут препятствовать, чем способствовать пониманию истории, говорится в публикации.

"Является ли обязательное для школьников Германии посещение концлагерей действенным средством борьбы с антисемитизмом?" - задаются вопросом авторы статьи Ханна Фосс и Клаус Хилленбранд.

"Отсутствие чувствительности и эмоциональная отстраненность от Холокоста огромны", - считает Ханна Фосс.

"В Израиле каждый должен посетить национальный мемориал Яд ва-Шем в рамках обязательной военной подготовки. Посещение дает понять, насколько важной является защита земли Израиля, ведь угроза евреям вездесуща. (...) Почему бы и нам не прочувствовать, насколько далеко люди готовы зайти в своих фантазиях о всевластии и безрассудных расовых идеологиях?" - размышляет журналистка.

"Для возникновения эмпатии можно создать условия. Шести миллионам убитых евреев нужно дать лица и истории. Это не сработает в школьных кабинетах и аудиториях. Это сработает только там, где эти люди испытывали беспрецедентные страдания", - уверена журналистка. Например, концлагерь Освенцим, который не олицетворяет ничего, кроме смерти, может вызвать гораздо больше эмпатии, чем школьный учебник, говорится в статье.

"Когда мужчины-евреи избегают появляться в определенных районах города с кипой на голове, опасаясь агрессии, когда слово "еврей" становится общепринятым ругательством в школьных дворах, когда мусульманские демонстранты сжигают израильские флаги, а школьники путают деятельность Эриха Хонеккера и Адольфа Гитлера, становится очевидным, что многое в Германии основательно пошло наперекосяк", - пишет журналист Клаус Хилленбранд.

По его мнению, школы должны давать детям представление о том, что сделали их прадеды, и разъяснять, что сами они не являются в этом виновными, однако несут историческую ответственность.

Тем не менее, намерение достичь такой цели с помощью обязательных посещений концлагерей Хилленбранд считает малоперспективным.

Важным является не находиться на месте произошедшего, а понимать, что и почему тогда произошло, полагает журналист.

К тому же кроме концлагерей существует множество других мест, которые могут способствовать критическому рассмотрению истории, например, мемориалы и музеи, говорится далее.

Стоит опасаться, что обязательное посещение концлагерей может привести к обратному эффекту: мало заинтересованные учителя будут считать посещение концлагеря обременительной частью учебного плана, неподготовленные школьники могут воспринять лагеря смерти как "историческое место приключений", а "политики смогут удовлетворенно вздохнуть - ведь они якобы сделали все необходимое для того, чтобы побороть антисемитизм", - пишет журналист в заключение.