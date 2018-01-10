Как убийство мальтийской журналистки приподняло завесу над коррупцией и сомнительными российскими связями на этом курортном острове

Британская The Telegraph рассматривает различные версии убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая публиковала в своем блоге журналистские расследования. Галицию взорвали в ее автомобиле в октябре прошлого года. В конце года обвинения в убийстве были предъявлены трем мужчинам. Но, как подчеркивает журналист Колин Фриман, "хотя все трое, по сообщениям прессы, принадлежат к местному криминальному миру, ни один из них никогда не упоминался в блоге Галиции и не имел явных причин на нее обижаться. Теперь полиция заподозрила: если они и совершили убийство (сами они это отрицают), то ради кого-то другого. Но ради кого?"

"Блог Галиции отражал широкую обеспокоенность тем, что Мальта, расположенная в 60 милях южнее Сицилии и в 200 милях севернее Ливии, в последние годы стала притягивать сомнительных деятелей. С 2015 года было взорвано еще 6 машин: все эти преступления не раскрыты, но по большей части они связаны с бандами, которые занимаются контрабандой горючего из Ливии", - говорится в статье.

"После свержения Каддафи в 2011 году ливийские военизированные формирования, которые занимаются контрабандой, сильно активизировались и иногда используют Мальту для сходок, чтобы укрепить связи с сицилийской мафией. Остров также стал крупным центром для фирм, которые держат онлайн-казино, причем некоторые из них, как утверждается, являются прикрытием для отмывания денег", - пишет издание.

"Но самым горячим сюжетом, который описывала Галиция, были ее утверждения, что один из многочисленных мальтийских частных банков использовался для отмывания денег в интересах семьи азербайджанского президента Алиева, который подписал с правительством премьер-министра Мальты Джозефа Муската соглашения в энергетической сфере. Она утверждала, что в Pilatus Bank - финансовом учреждении типа "бутик", обслуживающем клиентов, которые нуждаются в "чрезвычайной секретности" (если верить блогу Галиции), имелся сейф, в котором лежали документы, демонстрирующие, что жена Муската Мишель владела фирмой-прокладкой Egrant, впервые упомянутой в 2016 году во время скандала с "Панамскими документами". Как утверждалось, Egrant была использована для получения более 1 млн долларов от фирмы, которой владела Лейла, дочь Алиева", - говорится в статье. "Хотя сам банк отрицает, что супруги Мускат вообще были его клиентами, из-за публикации в блоге Джозеф Мускат был вынужден назначить на июнь прошлого года досрочные выборы, чтобы укрепить доверие к своему лидерству", - пишет издание.

"Но было ли это достаточным поводом для убийства Галиции? Как-никак, нет убедительных доказательств в пользу того, что ее статья соответствует действительности. Галиция основывала свою статью на показаниях бывшей сотрудницы Pilatus, русской женщины Марии Ефимовой, которая сказала, что видела документы, но не предоставила их. Доверие к Ефимовой как разоблачительнице тоже находится под вопросом, поскольку в тот момент она обвинялась в хищении из банка, который (по ее словам) не платил ей зарплату. С тех пор она бежала с острова, утверждая, что опасается за свою жизнь, и потому вероятность того, что правда всплывет, еще более уменьшилась", - говорится в статье.

Но, как указывает автор, на июньских выборах партия Муската только увеличила свое большинство в парламенте. "Кажется маловероятным, что это стало мотивом для убийства спустя четыре месяца", - говорится в статье.

Автор переходит к следующей версии: "В октябре сицилийские судьи заявили, что "не могут исключать" связи между смертью Галиции и несколькими лицами, арестованными из-за сети контрабанды горючего. Среди них был Даррен Дебоно, бывший мальтийский футболист, насчет которого Галиция когда-то предостерегала, что его могут взорвать в автомобиле из-за его "бизнеса" в Ливии. Согласно прослушкам разговоров, сделанным итальянцами, Дебоно также проклинал, называя "сволочью", корреспондента, освещавшего контрабанду горючего. Однако Дебоно категорично отрицает причастность к смерти Галиции и контрабанде горючего, также оказалось, что он говорил о репортере The Wall Street Journal, а не о Галиции".

"Но, может быть, Галиция погибла не из-за того, что разоблачала правонарушения в верхах, а из-за каких-то личных нападок, которые слишком далеко зашли?" - вопрошает автор. И отвечает, что рядовой мальтиец пустил бы в ход нож или огнестрельное оружие.

Журналист отмечает: "Итак, поскольку ни одно объяснение, похоже, не выдерживает проверки фактами, набирают популярность гипотезы, которые в других обстоятельствах показались бы конспирологическими теориями. Одна основана на сообщениях, что ЦРУ и MI-5 опасались, что Ефимова, разоблачительница истории с Egrant, участвовала в кремлевской операции с "фейковыми новостями", призванной дискредитировать премьера Муската. Он на плохом счету у Москвы с 2016 года, когда он не разрешил российским военным кораблям дозаправиться на Мальте по пути в Сирию. Когда же Мускат не потерпел поражение на досрочных выборах, спровоцированных историей об Egrant, гласит эта теория, Кремль пошел дальше и организовал убийство Галиции".

"Если вы хотите посеять хаос, то убийство главного критика правительства - хороший способ", - сказал неназванный мальтийский журналист. Автор комментирует: "Накануне июньских выборов Мускат действительно говорил, что западные разведки предостерегали, что он должен ждать мести за свое решение о военных кораблях. Но, заявило правительство, никаких улик, которые связывали бы Ефимову с Кремлем, не имелось. Критики "теории о России" также говорят, что Путин - слишком крупный игрок, чтобы волноваться о том, кто управляет крошечной Мальтой. С другой стороны, у России есть долгая история "черных операций" в зарубежных странах, и, в свете утверждений о российском вмешательстве в выборы в США, некоторые не могут удержаться от предположений, что Путину захочется дестабилизировать правительство, которое ему перечило".