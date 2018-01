10 января 2018 г. Пол Фархи, Джош Доуси, Роберт Коста | The Washington Post Стивен Бэннон ушел из Breitbart после ссоры из-за комментариев в книге о Трампе "Стивен К. Бэннон ушел с поста исполнительного председателя Breitbart News Network во вторник, завершив свои отношения с этим крайне правым веб-сайтом, которому он помог стать влиятельным и который, в свою очередь, содействовал его подъему до политического советника [президента] и потенциального серого кардинала, - сообщают Пол Фархи, Джош Доуси и Роберт Коста в The Washington Post. - Уход Бэннона всего через несколько дней после того, как его публичная критика в адрес коллег по Белому дому привела к его зрелищной ссоре с президентом Дональдом Трампом и его союзниками, стал унизительной развязкой для этой фигуры, достигшей высших уровней власти всего год назад. Он остался без очевидной платформы для продвижения своих взглядов и без крупного спонсора для поддержки предпочитаемых им кандидатов". "Бэннон ушел из Breitbart в августе 2016 года, чтобы присоединиться к президентской кампании Трампа и затем служить его главным стратегом в Белом доме. Трамп уволил его почти ровно через год после заключения контракта с ним, - напоминают авторы. - Бэннон остался на виду, вернувшись в Breitbart в августе [2017 года]. Управляя этим ресурсом, он использовал его в своих политических целях как крепнущий голос "борющегося с истеблишментом" крыла Республиканской партии - фракции, которую многие критики считали социально нетерпимой расистской периферией белого национализма". "Его уход из Breitbart последовал за вотумом недоверия в его адрес со стороны ключевого спонсора и инвестора веб-сайта Ребекки Мерсер - богатого политического спонсора, - по словам людей из данной компании, поговоривших с The Washington Post на условиях анонимности, так как их не уполномочивали говорить от имени Breitbart. Мерсер и ее отец, миллиардер Роберт Мерсер, сделавший состояние на хеджевых фондах, - владельцы миноритарной доли акций Breitbart, обладающие влиянием на его деятельность", - говорится в статье. "Беннон вызвал гнев Ребекки Мерсер, произнеся критические комментарии о Трампе и его семье перед Майклом Вульфом, автором книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", опубликованной на прошлой неделе. В ней приведено заявление Бэннона, что сын Трампа Дональд Трамп-мл. допустил "предательское" поведение, когда тайно встретился с представителями России во время президентской кампании, чтобы получить нелестную информацию о противнице Трампа Хиллари Клинтон", - напоминают журналисты. "Трамп ответил на комментарии Бэннона заявлением, в котором растерзал свое бывшее доверенное лицо", - указывают авторы. "Стив Бэннон не имеет отношения ко мне и моему президентству. Когда его уволили, он потерял не только должность, но и рассудок", - сказал президент. Позже он назвал Бэннона "Плакса Стив" (Sloppy Steve). Источник: The Washington Post