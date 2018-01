10 января 2018 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Отпечатки пальцев Китая повсюду "Немногими замеченный абзац в "Стратегии национальной безопасности" администрации Трампа, опубликованной в прошлом месяце, предрекает новое наступление на китайские операции по насаждению влияния, которые затрагивают американские университеты, аналитические центры, киностудии и новостные организации", - сообщает Дэвид Игнатиус в The Washington Post. "На ведущиеся Конгрессом и ФБР расследования российского вмешательства в президентскую кампанию 2016 года дополнительная сосредоточенность на Китае не повлияет, по словам чиновников. У нее другая цель - высветить действия Китая, которые часто получают зеленый свет, но в долгосрочной перспективе имеют токсичный эффект из-за нарастания богатства и могущества Китая", - говорится в статье. "Межведомственная группа Совета национальной безопасности координирует изучение администрацией деятельности Китая, которая "выходит за пределы традиционного шпионажа и принадлежит к серой зоне тайных операций по насаждению влияния", по словам высокопоставленного чиновника администрации. Подоплека этого, как отмечено в 55-страничном документе о стратегии, заключается в том, что "конкуренты Америки превращают информацию в оружие, чтобы атаковать ценности и институты, на которых держатся свободные общества, при этом заслоняясь от информации извне", - передает автор статьи. "Беря на прицел китайские операции, администрация идет по тонкой грани между оказанием помощи американским ученым, экспертам в аналитических центрах и журналистам в их сопротивлении давлению [со стороны Китая] и раздуванием общественной тревоги по поводу деятельности Пекина. Чиновники говорят, что хотят избежать истерии 1950-х годов, но также и помочь американским институтам дать отпор запугиванию со стороны Коммунистической партии Китая, которая так богата, самоуверенна и соблазнительна, как никогда не была Россия", - говорится в статье. Источник: The Washington Post