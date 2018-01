10 января 2018 г. Холман У.Дженкинс-мл. | The Wall Street Journal Единоверцы по клептократии "Воистину важные политические события в других странах не могут быть спрогнозированы Соединенными Штатами или кем-либо еще и, тем более, не могут ими контролироваться", - пишет обозреватель The Wall Street Journal Холман У.Дженкинс-мл. Но в этих событиях всегда есть своя логика, уверен автор. "Должно быть, Владимира Путина прошибает холодный пот от логики иранцев, которые выходят на улицы, протестуя против коррумпированного правительства, осуществляющего дорогостоящие авантюры в странах типа Сирии", - говорится в статье. По мнению автора, у России и Ирана есть нечто общее - крайне запутанные отношения с США, отношения, которые служат простым иранцам и россиянам чем-то вроде "барометра", предсказывающего их собственное экономическое положение. Ядерное соглашение с Ираном ничего не значило для рядовых американцев, но рядовым иранцам сулило потенциальные перемены ввиду отмены санкций. "Когда в Кремле откупоривали шампанское по случаю избрания Трампа, американцы сочли это курьезом, а россиянам это предрекало завершение периода, когда их уровень жизни упал на 40%", - пишет Дженкинс-мл. Но ни в Иране, ни в России обещанные перемены к лучшему не наступили, полагает журналист. Причем рядовой иранец считает, что дружки режима "присвоили и зажали" выгоды от соглашения по ИЯП. "Рядовой россиянин видит, что его реальные доходы продолжают уменьшаться, санкции не аннулируются, а долгожданного возвращения западных капиталов нет как нет", - говорится в статье. Кремль не может оградить россиян от сообщений об абсурдной роскоши, в которой живут "любимцы режима". "В обеих странах нормальные патриотические чувства явно начинают спадать в отношении лидеров, чья коренная черта - лицемерие", - заключает автор. "При нынешнем руководстве 100% всего поглощается коррумпированной борьбой за власть и заграничными авантюрами правящей элиты (например, сирийской войной)", - утверждает он. По мнению обозревателя, Путин обоснованно страшится даже мельчайших искр - ведь "арабская весна" началась с того, что в Тунисе сжег себя уличный торговец, протестуя против коррумпированности полиции. Автор также находит ценный урок для США: США имеют преимущество перед такими странами, как Иран и Россия, - это наличие стабильных институтов, способных сдерживать непредсказуемые события и силы. Источник: The Wall Street Journal