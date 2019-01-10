Бочка с порохом, которую не замечают: почему на Балканах может разгореться новый конфликт между Россией и Западом

"Себастьян Курц, который чуть более года занимает должность канцлера, а во втором полугодии 2018 года был председателем Совета ЕС, мог бы приблизить Западные Балканы к Брюсселю, - пишет на страницах немецкого издания Business Insider Deutschland Андреас Баумер. - Ни у одного другого европейского руководителя нет настолько хорошей связи с Белградом, Приштиной, Сараево и Скопье".

Однако, констатирует журналист, сделать этого Курцу не удалось. По оценке большинства европейских наблюдателей ситуация остается по-прежнему сложной.

Западнобалканские государства "просто обессилят, если не получат обширной финансовой поддержки от ЕС", сказал в разговоре с немецкой газетой Märkische Allgemeine Душан Релжич, эксперт по Балканам из немецкого фонда "Наука и политика". Балканским странам, по его словам, будет "крайне тяжело оставаться стабильными в экономике и в политике". К тому же в последние месяцы усугубляется старый конфликт между Сербией и Косово. И в нем опять участвует протектор Сербии - Россия. "Балканы могут снова стать пороховой бочкой", - отмечает Баумер.

"Россия считает себя протектором сербов уже по историческим причинам. Исходя из стратегических интересов, страна хочет подорвать интеграцию Западных Балкан в ЕС. Поэтому, - уверен журналист, - Россия поддерживает тесную связь с сербской стороной в Боснии и Герцеговине. Поэтому Кремль, например, всегда готов углубить свое военное сотрудничество с Сербией. Поэтому в конфликте с Косово страна явно поддерживает Белград, именно сейчас, когда Косово объявило о намерении создать собственную армию. В Совбезе ООН Россия требовала немедленно отменить решение о формировании армии. А что ЕС? ЕС колеблется и медлит".

"В 1990-е годы, - пишет Баумер далее, - Западу было сравнительно легко. Москва после распада СССР была ослаблена, а США, единственная оставшаяся сверхдержава, переживали экономический взлет. Многие были уверены: будущее принадлежит Западу. В том числе, и на Балканах. (...) Но Путин снова обеспечил России роль главного действующего лица в регионе". ЕС в свою очередь склонен решать свои многочисленные внутренние проблемы, нежели заниматься интеграцией в альянс балканских стран.

По мнению Релжича, в настоящий момент нет "угрозы всплеска насилия в крупном масштабе". "Однако, - пишет Баумер в заключение, - Европа должна знать об опасности. В 1914 году одного лишь убийства в боснийском Сараево оказалось достаточным для того, чтобы разжечь конфликт, итогом которого стала Первая мировая война".