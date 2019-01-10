Как кошки влияют на сексуальные предпочтения своих хозяев

Покажи мне своего домашнего питомца и я скажу, что тебе нравится в сексе - такую необычную взаимосвязь обнаружили словацкие ученые, сообщает Focus.

Объектом исследования ученых стал паразит токсоплазма гондии (Toxoplasma gondii). Основные хозяева токсоплазм - кошки, но в качестве промежуточных хозяев выступают и другие животные, а также люди. По оценке ученых, токсоплазмозом заражена уже одна треть человечества. "Чаще всего контакт между человеком и паразитом протекает бессимптомно и без последствий, но иногда заболевание проявляется головными болями и похожими на грипп симптомами, - указывает автор статьи. - В некоторых случаях токсоплазмоз якобы может приводить к психическим заболеваниям, таким, как биполярное расстройство и шизофрения. По мнению авторов исследования, токсоплазмоз влияет и на сексуальные предпочтения человека".

В рамках исследования ученые изучили данные и опросили 36,5 тыс. словаков - как зараженных токсоплазмами, так и здоровых. "В результате проведенного анализа ученые обнаружили взаимосвязь между контактом с паразитом и пристрастием к рискам и сексуальному подчинению. Ученые даже выдвинули тезис о том, что склонность к БДСМ и садомазохизму, а также предрасположенность к сексуальному насилию у мужчин могут указывать на наличие инфекции", - говорится в статье.

"Тем не менее, главный автор исследования Ярослав Флегр считает, что, возможно, не стоит переоценивать такую статистическую взаимосвязь, ведь острые ощущения и чувство некоторого страха всегда хорошо сочетаются с сексуальным возбуждением", - передает Focus.