Глава "Шин Бет" опасается хакерских атак на парламентские выборы в Израиле

По данным службы внутренней безопасности Израиля, какое-то иностранное государство перед выборами 9 апреля намеревается осуществить вмешательство посредством кибератак, сообщает корреспондент LeFigaro в Иерусалиме Тьерри Оберле.

"Глава спецслужбы"Шин Бет", занимающейся обеспечением внутренней безопасности, предупредил о том, что какое-то иностранное государство "намеревается осуществить вмешательство" с помощью кибератак по случаю выборов 9 апреля. "Я не знаю, ради какого лагеря они будут действовать. На данный момент, я не могу определить их политический интерес, но они будут создавать помехи, и я знаю, о чем я говорю", - сказал Надав Аргаман.

"Далее в заявлении "Шин Бет" сообщается, что "разведывательное сообщество располагает средствами для отражения возможных кибератак, чтобы обеспечить проведение свободных и демократических выборов", - говорится в статье.

"Согласно исследованию израильской компании CheckPoint Software Technologies, под киберугрозами оказывается система защиты персональных данных избирателей, возможен взлом сетей политических партий и дезинформация. Несмотря на подобные технологические достижения, Израиль по-прежнему использует бумажные бюллетени для голосования, экземплярами которых усеяны улицы после выхода избирателей из кабин для голосования", - пишет газета.

"Если у вас есть информация по избирательным спискам, то вы можете связаться с избирателями и оказать на них влияние", - поясняет один аналитик разведки, чьи слова приводит израильская пресса.

"В прошлом году Гади Айзенкот, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля, заявил перед парламентской комиссией о том, что Израиль должен готовиться к угрозам такого рода, но не указал на какую-то конкретную страну. В качестве примера он привел киберинциденты, произошедшие во время выборов в США, во Франции и на Украине, поместившие на скамью подсудимых Россию. Тем не менее, Иран и Китай тоже располагают массой хакеров", - напоминает автор статьи.

"Мы требуем от служб безопасности, чтобы они следили за тем, чтобы Путин не украл эти выборы для своего друга, тирана Биби (Беньямина Нетаньяху) ", - поспешила с комментарием Тамар Зандберг, глава левой партии "Мерец". Москва, которой при этом напрямую не предъявлено обвинение, отрицает всякие попытки или намерения относительно вмешательства в израильские выборы", - заключает Le Figaro.