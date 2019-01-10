Движение помогает омолодить свой мозг

"60-летние люди, страдающие нарушением концентрации внимания или рефлексивных способностей, улучшили свои когнитивные способности благодаря регулярной физической активности", - пишет журналист Le Monde Паскаль Санти.

"Известно, что физическая активность сохраняет здоровыми мозг и когнитивные способности. Но результаты исследования, опубликованного в журнале Neurology Американской академии неврологии, проведенного коллективом профессора Джеймса Блюменталя (Университет Дьюка) говорят о большем, так как изучались люди, страдающие когнитивными нарушениями. Ученые изучили 160 человек, средний возраст которых составлял 65 лет, не страдающих деменцией в строгом смысле этого слова, но жалующихся на проблемы со способностью к рефлексии, на когнитивные расстройства и на нарушения концентрации внимания", - говорится в статье.

"Перед началом исследования эти добровольцы являлись носителями одного или нескольких факторов риска, таких как гипертония, гиперхолестеринонемия или сидячий образ жизни. Они были разделены на четыре группы: "только физические упражнения", "только диета", "физические упражнения и диета", "диетологическое воспитание", - говорится в статье.

"Те, кто занимался "только спортом", должны были по три раза в неделю проводить тренировки по 45 минут, состоящие из десятиминутной разминки в относительно интенсивном темпе и последующих аэробных упражнений (ходьба, бег, езда на велосипеде на улице или в помещении), в течение первых трех месяцев - под наблюдением в кардиореабилитационном центре. Далее в течение следующих трех месяцев участники исследования выполняли те же упражнения у себя дома, не применяя особой диеты. Результаты оказались очевидны: у тех, кто занимался физическими упражнениями, наблюдалось улучшение их исполнительных функций, в сравнении с добровольцами, ведущими сидячий образ жизни", - указывает Санти.

"В начале исследования "средний когнитивный возраст добровольцев был установлен на уровне 93 лет. То есть на 28 лет превышал их биологический возраст", - уточняет профессор Борменталь. Полгода спустя эта цифра опустилась до 84 лет в группе "физические упражнения и диета". Иными словами, мозг омолодился почти на десять лет! Зато у добровольцев из контрольной группы, участникам которой раз в неделю звонили и давали диетологические рекомендации, мозг еще больше состарился", - говорится в статье.

Чем объяснить такие результаты?

"Согласно нейротрофической гипотезе, под воздействием повторяющихся физических упражнений организм вырабатывает и высвобождает белки, накапливающиеся в определенных зонах головного мозга и непосредственно воздействующие на пластичность мозга", - поясняет Мишель Одифрен, профессор-исследователь из Центра исследований познанияи обучение (Университет Пуатье, CNRS).

"Вызов состоит в том, чтобы побудить пожилых людей побольше двигаться и убрать существующие тормоза и барьеры, создавая замкнутый круг, где главным рычагом является желание изменить свое поведение", - подчеркивает исследовательница из CNRS Натали Андре.

"А для этого возраст не имеет значения", - заключает автор статьи.