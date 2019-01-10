Пожилые люди делятся фейковыми новостями в Facebook с большей легкостью, чем другие американцы

"Исследование, проведенное тремя учеными в области политологии и опубликованное в среду 9 января в журнале Science Advances, проливает новый свет на тех людей, которые распространяют ложную информацию в Facebook", - пишет журналист Le Monde Дамьен Лелу.

"Эндрю Гесс, Джонатан Наглер и Джошуа Такер сопоставили ответы 3,5 тысяч американцев на вопросный лист по политической социологии с профилями этих людей в Facebook, чтобы попытаться определить, существуют ли некие факторы, позволяющие прогнозировать склонность пользователей Интернета к распространению ложной информации", - говорится в статье.

"Из полученных результатов исследователи извлекли два основных вывода. Прежде всего, тот факт, что стремление поделиться ложной информацией является не слишком распространенным явлением: в среднем, пользователи интернета из пробной выборки размещали очень мало ссылок на фейковые статьи в течение периода наблюдения (с апреля по ноябрь 2016 года", - отмечает Лелу.

"Второй вывод исследователей еще более поразителен, он касается профилей тех людей, которые больше всего делятся ложной информацией. До сих пор было проведено несколько исследований на эту тему, основанных на американской президентской кампании 2016 года, где главным образом подчеркивалось то, что американские консерваторы больше транслировали ложную информацию, чем демократы. Именно так обстояло дело и в проанализированной здесь пробной выборке, однако был выявлен еще один фактор: возраст", - пишет газета.

"В изучаемой группе люди в возрасте старше 65 лет склонны были делиться ложной информацией в два раза чаще, чем люди более молодые, независимо от уровня образования, доходов или политической позиции опрошенных лиц", - указывает автор статьи.

"Для объяснения данного явления ученые выдвинули несколько гипотез: возможность того, что понимание всемирной сети и онлайновых СМИ у поколений американцев, родившихся до 1960 года, находится на более низком уровне; факт того, что с возрастом и ослаблением памяти эти поколения оказываются более уязвимыми к определенным типам лживых сообщений", - пишет газета.

"Как признают ученые, подобные наблюдения требуют новых исследований для того, чтобы их выверить, и, в частности, удостовериться в том, что такие же результаты будут получены в других странах. Исследование, в частности, не рассматривает вопрос о том, делились ли люди ложной информацией "искренне", или знали о том, что она была неверной", - говорится в статье.

"Исследование предоставляет новый аргумент для тех специалистов по медиаобразованию, которые считают, что усилия не должны быть направлены исключительно на молодые поколения - как это происходит во Франции и в США, где большая часть усилий в данной области направлена на школы, колледжи и лицеи", - резюмирует Лелу.