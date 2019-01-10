Поджигатели с бензозаправки

"Странное уголовное дело занимает Польшу, - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel. - Россия якобы подстрекала правых экстремистов к совершению теракта, чтобы посеять раздор между национальными меньшинствами".

"Поджигатели действовали беспечно, - повествует журналист Кристоф фон Маршалл. - При въезде и выезде из страны они использовали свои настоящие паспорта. Под своими настоящими именами они зарегистрировались в отеле. Когда их первая атака с использованием коктейля Молотова не удалась, они принесли бензин с ближайшей заправки и были засняты на камеры наблюдения".

Поджог Венгерского культурного центра в украинском городе Ужгород был совершен в феврале прошлого года. "В выходные государственный телеканал Польши TVP представил результаты допросов, которые проводились в течение нескольких месяцев: прокуратура Варшавы расценивает произошедшее как теракт. Сообщается, что за ним стоит российская разведка. Она якобы намеревалась создать напряженность в отношениях между Венгрией, Украиной и Польшей и выбрала для этого Ужгород, в котором проживает много представителей венгерского меньшинства", - передает издание.

"То, что Россия использует подобные методы и заключает союзы с правыми экстремистами во многих европейских странах, общеизвестно, - отмечает автор статьи. - На Украине Москва на протяжении нескольких лет утверждает, что демократическое движение подрывается фашистами и антисемитами и что цель ее интервенции там - защитить русскоязычных граждан. Одновременно российские организации оказывают финансовую поддержку правопопулистским движениям, например, "Национальному объединению" во Франции".

Главным обвиняемым по делу о поджоге в Ужгороде является 28-летний Михал П., специалист в сфере безопасности, связанный с неофашистской организацией Falanga и пророссийской партией Zmiana. По его поручению 22-летний электрик Адриан М. из Кракова нарисовал на фасаде культурного центра свастику и праворадикальный знак "88", символизирующий лозунг "Heil Hitler", и совершил поджог здания. Михал П. также завербовал 26-летнего переводчика Томаша Ш., который снимал поджог на видео. Немецкий журналист, который, как сообщается, был связующим звеном между российской разведкой и главным обвиняемым, пока находится в розыске, говорится в статье.

Михал П. предоставил исполнителям мобильные телефоны и заплатил обоим злоумышленникам по тысяче злотых - это 233 евро. "Ведение гибридной войны с такими участниками, очевидно, стоит не дорого", - замечает журналист.

22 февраля злоумышленники были задержаны Агентством внутренней безопасности Польши. "Сегодня, одиннадцать месяцев спустя, смятение по поводу произошедшего все еще велико. Однако своей цели теракт, кажется, не достиг: между венграми, украинцами и поляками в Ужгороде царит мир", - констатирует издание.