Муллы сбили самолет этой российской ракетой?

"Крушение украинского самолета рейса PS752 в среду утром вблизи Тегерана, в результате которого погибли 176 человек, продолжает вызывать неудобные вопросы. Кажется, подозрения подтверждаются: муллы могли сбить самолет по ошибке", - пишет немецкий таблоид Bild.

Признаки того, что причиной крушения Boeing 737-800 стала не техническая неисправность, как утверждали иранские власти, стали появляться уже в среду. Теперь появляется новая информация, свидетельствующая о том, что самолет мог быть сбит. "Живущий в эмиграции иранец опубликовал в Twitter фотографию части ракеты, которая может объяснить действительную причину крушения. На фотографии можно увидеть головку российской зенитной ракеты типа 9M331, снаряда современного российского зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М1" (дальность стрельбы: 12 км и 6 км в высоту)".

"В январе 2018 года муллы получили 29 таких боевых систем от России, после того как заказали их еще в 2005 году", - поясняет автор статьи Юлиан Репке.

"Для идентификации объекта Bild использовал среди прочего архивные фотографии неповрежденной ракеты данного типа и фотографию части ракеты, примененной в октябре 2015 года в интересах пропутинских войск на восточной Украине против украинского беспилотника. Тогда от нее тоже осталась почти идентично выглядящая часть, которая после взрыва зенитной ракеты над Донецком упала на землю и была найдена на следующий день".

"Bild спросил у живущего в эмиграции иранца, первым опубликовавшего фотографию, о ее происхождении. Его ответ: "Друг прислал мне ее по WhatsApp. Он обнаружил это сегодня (в среду) на обочине дороги перед своим домом в городе Паранд. Он не понял, что это".

"Примечательно, что Паранд находится примерно в 15 км от места крушения. Именно над этим городом диспетчерская служба потеряла сигнал "Боинга", прежде чем через минуту охваченный пламенем самолет рухнул вблизи населенного пункта Халадж-Абад", - указывает издание.

"Bild сравнил фотографию с тремя имеющимися снимками из Паранда и обнаружил явное сходство конструкций на обочине дороги в городе".

"Таким образом, признаки того, что примерно спустя четыре часа после собственного ракетного удара по военным базам в Ираке подразделение ПВО иранской армии совершило серьезную ошибку, становятся все более убедительными".

"Вскоре после публикации данной статьи в сети появились еще две фотографии части головки ракеты 9M331. Источники также заявили, что сделали фотографии в Паранде. То есть в населенном пункте, над которым в среду утром с радаров исчез украинский "Боинг", - пишет издание.