Фредерик Бегбедер: "Нужно изобрести новые любовные коды"

"В новом романе "Человек, который плачет от смеха" (издательство Grasset) Бегбедер воскрешает своего героя-двойника Октава Паранго, который стал (ну надо же...) юмористом на большом радио. Безжалостное перо писателя разбирает по косточкам современные виды умопомешательства. Среди них: тирания шоу-бизнеса", - пишет Le Figaro.

"(...) Октав - модник и циник 1980-х и 1990-х годов, который возвращается во Францию в 2018 году после десяти лет "ссылки" в Россию и больше не понимает свою страну. Все изменилось. Францию возглавляет бывший студент Института политических исследований, который моложе его. Люди обольщают друг друга в интернете. Молодежь не читает ни книг, ни газет. Все, чего они требуют от искусства - чтобы оно было нравственным, доброжелательным и великодушным. (...) Это новый мир. Считается, что это мир толерантности, но на самом деле это война всех против всех", - рассказывает Фредерик Бегбедер в интервью Le Figaro.

"(...) Сложно писать сатиру на сатиру! Я не презираю карикатуристов, но думаю, что мое поколение должно провести самоанализ по поводу своей неотвязной идеи дурачиться. Это пошло нам на пользу или во вред? Я не понимаю, почему каждый вправе критиковать все, кроме юмористов (которые смеются над всем). (...) В настоящее время опасность состоит в том, что политические комики больше не являются шутами короля, а сами становятся королями. Вопрос требует срочного решения: их избирают президентами в Словении (Марьян Шарец), на Украине (Владимир Зеленский), в Бразилии (Жаир Болсонару), в США (Дональд Трамп)! Угроза приближается...", - указывает писатель.

"(...) Решением может стать возвращение к природе. Это сродни уходу по собственному желанию. Все сразу остановить и переехать в деревню. (...) Пост-декадентский манифест представляет собой смесь праздности и утопии. Мы часто задавались вопросом, что сделали бы люди, если бы знали, что конец света наступит завтра. Так вот, теперь у нас есть ответ: ничего. Они ничего не делают. Они продолжают ходить в офис. Мы переживаем антиутопию в настоящем. Так не может продолжаться", - считает собеседник издания.

"Все несчастья мужчин происходят из-за того, что Харви Вайнштейн не мог оставаться один и отдыхать в своем номере", - замечает Октав. Как отец двух девушек, я выступаю за осуждение всех насильников, но в полиции, а не в интернете или прессе. В то же время меня уже тошнит от выражения "токсичная мужественность". Если бы мы сказали "токсичная женственность", то это вызвало бы скандал. Между тем, токсичные женщины тоже есть. Я думаю, что мы должны исправить наши мачистские ошибки и изобрести новые любовные коды. И не клеймить мужественность все дни напролет. Половой акт представляет собой странные, животные, порой доминирующие действия, так устроена природа. Если мужчины занимаются сексом учтиво, женщинам становится скучно. Так что это их дело направлять нас... но в игровой форме. В сборнике эссе "Фривольность - дело серьезное" я придумал некий сексуальный контракт, думаю, что это может стать забавным. Надо вместе заполнить формуляр со списком позиций, определенных заранее. Но, в сущности, я старомоден, и предпочитаю флирт на старый лад, с присущей ему игривостью, недосказанностью, таинственностью... Надеюсь, что это не делает меня уголовным преступником", - резюмирует Фредерик Бекбедер.