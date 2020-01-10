Разлад в Букингемском дворце между королевской семьей и парой Гарри-Меган

"(...) Британская королевская семья играет такую роль в сплоченности Соединенного Королевства, занимает столь важное место в сердцах британцев и в "мягкой силе" их страны на международной арене, что душевное состояние и размолвки Виндзоров нельзя считать мелочами. Объявленное в среду 8 января Гарри, вторым сыном наследника короны Чарльза, и его женой Меган решение о прекращении участия в публичных мероприятиях, то есть в основной деятельности членов королевской семьи, посеяло смятение в Лондоне", - говорится в редакционной статье Le Monde.

"(...) Запах скандала, который окружает отделение супругов от монархии, связан с тем, что прежде, чем объявить о своем решении, они не посоветовались с королевой, что может являться знаком презрения к государыне, как главе государства. А главное, данное событие произошло после того, как королевские обязанности снял с себя второй сын королевы, принц Эндрю, на следующий день после обнаружения его близости к американскому сексуальному хищнику Джеффри Эпштейну", - говорится в публикации.

"Кризис усиливается еще и из-за объявленного Гарри и Меган разрыва с медийными правилами Букингемского дворца, в соответствии с которыми контактировать принято лишь с ограниченным кругов "королевских корреспондентов", чья более или менее проверенная летопись фактов и поступков Виндзоров составляет их заработок, однако способна сделать жизнь членов королевской семьи невыносимой", - указывает редакция.

"Из-за "разлада" супружеской пары с Букингемским дворцом снова ставится под сомнение роль британской таблоидной прессы, - говорится в статье. (...) - Британские таблоиды, которые постоянно освещают то гламурные истории, исполненные восхищения перед королевской семьей, то молву о соперничестве между ее членами и обличение непомерных финансовых привилегий, которыми они пользуются за счет налогоплательщиков, теперь выливают поток грязи на супругов, обвиняя их в предательстве и эгоизме. Газета Daily Mail без колебаний потребовала, чтобы королева "выгнала мошенников из монархии", этих "избалованных детей, самозванцев, хищников", которые, по мнению газеты, ставят под угрозу институт монархии".

"Приход в семью Виндзоров разведенной американки смешанных кровей Меган Маркл приветствовалось как благо для монархии, которая, дабы скрыть свой анахронизм, должна была постоянно демонстрировать стремление к модернизации. Надо сказать, что судьба королевской пары, которая какое-то время являлась фаворитом британцев, показывает всю сложность подобной задачи", - резюмирует Le Monde.