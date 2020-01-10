Ронан Юбер: "Если бы это была ракета, то украинский самолет взорвался бы в воздухе"

Крушение рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране дает пищу для всевозможных спекуляций, в том числе и по поводу того, что самолет был по ошибке сбит ракетой, выпущенной иранской армией. Швейцарский аксидентолог Ронан Юбер выражает свое несогласие с такой гипотезой в интервью Le Temps.

"(...) Существует много осложняющих моментов, потому что это произошло ночью и в очень напряженном геополитическом контексте. Я не согласен с предположением о запуске ракеты. Когда самолет на высоте 7 900 футов, он находится под избыточным давлением. Удар ракеты или наличие бомбы на борту вызвало бы его взрыв. Однако любительское видео позволяет разглядеть, что самолет, похоже, оставался неповрежденным до удара, и в это время не было найдено ни одного обломка за пределами этой зоны", - указывает эксперт.

"Упоминается также техническая проблема с правым двигателем. В настоящее время любительское видео предоставляет три фрагмента информации: самолет производит неконтролируемое снижение, его правая часть, похоже, повреждена, и мы видим первый взрыв, произошедший еще тогда, когда самолет все еще находился на высоте около 300 метров, возможно, двигателя или топливного бака. Затем следует большой взрыв во время падения", - указывает собеседник издания.

"(...) Комментарии пользователей интернета по поводу удара ракеты не являются конструктивными. Теперь в интернете любой может сказать все, что он хочет, причем под псевдонимом. Я не могу поддерживать слухи такого рода, когда речь идет о сложном процессе расследования, который только начинается", - утверждает Юбер.

"(...) Метеоусловия были хорошими. В кабине было три пилота: командир экипажа, второй пилот и инструктор. Все трое имели высокий уровень опыта для такого типа летательного аппарата, каждый из них набрал от 6 тыс. до 12 тыс. летных часов на Boeing 737. Человеческая ошибка при взлете на таком автоматизированном самолете в принципе возможна, но это кажется маловероятным. Остается версия технической проблемы, она возможна, но трудно себе такое представить для самолета, которому едва исполнилось 3 года", - рассуждает эксперт.

"(...) Нельзя утверждать, что экипаж был осведомлен о чрезвычайной ситуации. Единственным доказательством того, что это была чрезвычайная ситуация, является вероятное отсутствие связи с авиадиспетчерами. Изменение курса по собственному желанию так не делается, иначе вы можете врезаться в другие летательные аппараты. В данном случае пилот зависит от инструкций авиадиспетчера и процедур, касающихся маршрутов вылета", - поясняет аксидентолог.

"(...) Следует делать различие между самим расследованием и расшифровкой данных черных ящиков. В приложении 13 к Чикагской конвенции говорится, что в расследовании могут принимать участие три страны. Ответственность за проведение расследований несет страна, на чьей территории произошло крушение. Сюда добавляются страна производителя самолета и страна авиакомпании. Так что это Иран, США и Украина", - отмечает Юбер.

"(...) Сейчас формируется комиссия по расследованию причин лётного происшествия. Иран, как член Международной организации гражданской авиации, обязан соблюдать Чикагскую конвенцию. В случае с черными ящиками, Тегеран имеет право не передавать их в Соединенные Штаты. Однако я сомневаюсь, что у Ирана есть технические возможности и ресурсы для их расшифровки, потому что из-за существующего эмбарго США в стране нет действующих самолетов Boeing 737 нового поколения. Помимо Соединенных Штатов, на это способны другие страны, такие как Австралия, Франция или Великобритания. К этому также можно было бы привлечь Россию, поскольку с 2008 года она пережила пять авиакатастроф с участием самолетов Boeing 737, и ее профессионализм в этой сфере не требует доказательств", - считает собеседник издания.