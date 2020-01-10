Что было бы, если бы Владимир Путин ушел с поста президента России?

"С 2000 года Владимир Путин является лидером России. Представить Кремль без Путина тяжело, однако такой момент однажды настанет", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. Журналист издания Маркус Акерет представляет теоретический сценарий того, что было бы после ухода Владимира Путина с поста президента России.

В 2027 году, предполагает журналист, шефом Кремля будет Алексей Дюмин. "Здесь более чем двадцать лет назад началась его карьера в аппарате безопасности президента. Годами он сопровождал Владимира Путина, находясь в его ближайшем окружении, и нес ответственность за его неприкосновенность, прежде чем тот обеспечил ему стремительную карьеру", - повествует издание.

"Момента, когда Владимир Путин полностью исчезнет с экранов, политическая и экономическая элита России боялась годами. (...) Но осенью 2023 года все внезапно произошло относительно быстро. За год до этого государственная партия "Единая Россия" в ходе жестко срежиссированных выборов снова получила большинство в три четверти голосов в Госдуме. Путин инициировал две поправки к конституции".

"С помощью одной поправки он усилил роль премьер-министра, который теперь должен был стать более зависимым от Думы, чем от Кремля. С помощью другой он поднял значимость председателя Совета безопасности. Он в будущем должен был согласовывать все кадровые решения президента и за ним должно было оставаться последнее слово в вопросах внешней политики и политики безопасности. В качестве последнего шага Путин назначил своего давнего сподвижника и бывшего телохранителя Алексея Дюмина руководителем администрации президента".

На посту губернатора Тульской области Дюмин получил опыт управления. "Теперь ему был уже 51 год, однако у него было больше опыта, чем у "молодых технократов", которых Путин на некоторое время отправлял на должности губернаторов или министров, чтобы они зарекомендовали себя", - говорится в статье.

"Дюмина избрали с серьезным результатом в 58% голосов - Путин согласовал его кандидатуру с главными действующими лицами. Никто не осмелился возмутиться, тем более те, кто сами надеялись стать преемниками. Теперь они должны были доказать свою лояльность. А избирателям Путин пообещал продолжить свою работу в качестве премьер-министра и председателя Совета безопасности. То, что спустя два года коварная болезнь заставит его уйти совсем, никто не мог предугадать", - повествует Акерет.

"Дюмин концентрируется прежде всего на государственных концернах, с помощью которых он еще в Туле пытался стабилизировать экономическую ситуацию. Игоря Сечина, Алексея Миллера и Сергея Чемезова сменили во главе "Роснефти", "Газпрома" и "Ростеха" более молодые руководители. Они, как и Дюмин, стоят в тени своих предшественников и ведут себя притязательно, чтобы завоевать авторитет. Впрочем, прежде всего сырьевые концерны страдают от потери значимости, так как их доходы уменьшаются".

Главой ФСБ, по мнению журналиста, станет Евгений Зиничев, который также работал в службе охраны Путина.

"Дюмин еще больше, чем Путин в свой последний президентский срок, концентрируется на формировании патриотического, но также милитаристского духа в обществе и на защите от мнимых внешних врагов. Те, кто надеялись, что смена государственной верхушки станет сигналом прорыва, сильно разочарованы. Дюмин не порвал с системой, он пытается использовать ее для своих целей. Но он остался эпигоном, и, являясь таковым, он намного уязвимее, чем Путин", - пишет Neue Zürcher Zeitung.